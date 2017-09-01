Слава Рабинович: Конец режима Путина будет быстрым 1.09.2017, 10:24

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Слава Рабинович

Новое авантюры cтанут для Кремля последними.

Военная агрессия России против восточноевропейских государств – будь то новая атака против Украины или нападение на страны Балтии – во время учений "Запад-2017" или сразу после них крайне маловероятна. Причина проста – в Кремле осознают, какими будут последствия такой агрессии: конец режима Владимира Путина. Об этом "Апострофу" рассказал российский финансист и блогер Слава Рабинович:

- Практически на сто процентов уверен, что Кремль шантажирует и запугивает те страны, против которых направлены угрозы, но не собирается нападать в формате учений, плавно переходящих в войну, будь то "Запад-2017" или какие-то другие. Просто потому, что, какими бы ни были отморозками Путин и его ОПГ, мне тяжело представить, что они хотят быстрого конца их режима, который существует для единственной цели – бесконечного, как они сейчас думают, самообогащения. Этот режим так или иначе обречен. Но они ведь так не думают, считая, что им, их детям, внукам и так далее будет достаточно "оккупированной" ими огромной территории России, которую можно грабить. Сценарий, который подразумевает нападение на соседние страны в формате продолжения учений "Запад-2017", абсолютно точно будет очень быстрым концом этого режима.

Я думаю, что они это знают. Примерно так же, как Ким Чен Ын знает, что любой запуск ядерной ракеты будет означать моментальный конец режима Северной Кореи. Многие могут возразить, что та же логика могла действовать в 2014 году, когда Россия напала на Украину. Конечно, оглядываясь назад, легче судить, чем если смотришь вперед. В тех обстоятельствах режим рухнуть не должен был моментально. Но это не означает, что он не обречен рухнуть гораздо быстрее, чем продержался бы при ином сценарии. Я думаю, что конец режима был намного приближен 2014 годом. А вот с нападением на страны Балтии, членов НАТО, – здесь не будет никаких сомнений – он "закончится" почти моментально.

Я думаю, НАТО было протестировано в 2014 году на стойкость Альянса. И во многом Путин способствовал образованию из народа Украины, что называется, украинской нации. Эти исторические силы никоим образом не могут быть отменены.

Я хотел бы надеяться, что за три года Украина смогла создать боеспособную армию, правильно распорядиться помощью НАТО и западных стран, которая была оказана в том числе в военной сфере, и что Украина сможет дать достойный отпор любым "зеленым человечкам", появившимся на ее территории. Иначе грош цена Украине и ее руководству. Надеюсь, мои слова никого не оскорбят и со мной согласится большинство украинцев, в том числе в руководстве страны.