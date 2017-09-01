Криушенко: Хочу попросить болельщиков поддержать команду в игре со Швецией 4 1.09.2017, 10:29

Игорь Криушенко

Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Матч Беларусь – Швеция пройдет 3 сентября в Борисове.

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко после поражения от Люксембурга (0:1) попросил болельщиков поддержать команду в домашней игре со Швецией.

– Игра в Люксембурге, а, точнее, ее результат как-то скорректирует подготовку к матчу со шведами?

– Понятно, что положительных эмоций не добавилось. Но футболисты должны уметь принимать поражения. Должна появиться спортивная злость, дополнительная мотивация, желание реабилитироваться — доказать, что произошла случайность, - рассказал Игорь Криушенко «Прессболу».

– Наверное, что-то надо сказать и болельщикам. В воскресенье матч со шведами…

– Трудно говорить, не хочется оправдываться. Понятно, что результат не впечатлил, но все же хочу попросить болельщиков прийти на стадион, поддержать команду. Мы постараемся не ударить в грязь лицом.

Матч Беларусь – Швеция пройдет 3 сентября в Борисове. Начало – в 19.00.