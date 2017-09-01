У луканомики забрали спасательный круг 1.09.2017, 10:30

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Господдержка предприятий сократилась почти в 8 раз.

В I полугодии 2017 г. объем государственной поддержки, оказанной субъектам хозяйствования за счет республиканского бюджета, составил немногим более 33,18 млн. BYN, пишет «Экономическая газета».

Это в 7,9 раза меньше (в текущих ценах), чем за январь–июнь 2016 г., когда господдержка составила 261,7 млн. BYN. Основной формой господдержки в текущем году было возмещение части процентов за пользование кредитами: 4,34 млн. BYN (в 5,8 раза меньше, чем в I квартале 2016 г.). Их поделили организации, подведомственные Минпрому (6,4 млн. BYN), концерну «Беллесбумпром» (9,3 млн. BYN), Беллегпрому (1,4 млн. BYN), Министерству энергетики (444,2 тыс. BYN), Национальной академии наук Беларуси (283,9 тыс.).

На 2-м месте – бюджетные ссуды и займы – 7 млн. BYN (годом ранее – 233,9 млн.). Их получили предприятия, подчиненные концерну «Беллегпром» (точнее, ОАО «Камволь»).

На 3-м месте – финансовая помощь из бюджета, которая за 6 месяцев т.г. была оказана в объеме всего 1,76 млн. BYN – на 28,7% меньше, чем годом ранее. Эта сумма целиком получена предприятиями системы Министерства информации.

В Программе социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы, утв. Указом от 15.12.2016 № 466, признавалось, что гарантированная государственная поддержка отдельных секторов экономики и крупных организаций не стимулирует их к повышению эффективности использования вложенных средств.

Директивное кредитование одних и дискриминация других субъектов хозяйствования в доступе к льготным кредитным ресурсам сдерживают развитие бизнеса в перспективных секторах экономики. Но это не означает, что предприятия госсектора оставлены наедине со своими проблемами. В программе декларировалось намерение обеспечивать потребности экономики в финансовых ресурсах, в т.ч. путем предоставления господдержки на конкурсной основе, а также за счет снижения стоимости кредитов. Ряду предприятий государство помогает посредством реструктуризации долгов, отсрочки и рассрочки задолженности по кредитам, за энергоносители, по налогам и т.п. Но формально такие меры в состав государственной поддержки не включаются.