Василий Шлындиков: Шакутину я не завидую 1.09.2017, 10:53

Василий Шлындиков

При этой власти рассчитывать на улучшения в стране впустую.

Имя Александра Шакутина сегодня на слуху. Успешный бизнесмен, бывший «сенатор», теннисист, меценат... Богатый и влиятельный человек, приближенный к Лукашенко. Но на его месте сегодня мог бы быть совсем другой человек - Василий Шлындиков. Это он был создателем «Амкодора», предприятия, с которого началась стремительная карьера Шакутина, передает «Радыё Свабода».

1 сентября Василию Шлындикову - 70 лет. За плечами комсомольская, партийная и хозяйственная работа. В активе - депутатство Верховного Совета Беларуси 13 созыва (в 1996-м поставил подпись за импичмент Лукашенко), учреждение Гражданской, а затем и создание Объединенной гражданской партии. Он в оппозиции, а потому и не имеет всего того, чем сегодня радуется Александр Шакутин.

«Выбрал свой путь и абсолютно не жалею»

«Каждый выбирает свой путь, - говорит Василий Шлындиков. - Я выбрал свой. И абсолютно не жалею. Деньги, даже если это миллионы долларов, с собой не унесешь. Придет твое время, наденут туфли, костюм, и на этом все. В гроб.

Я не смог бы не сказать в глаза или публично то, что я думаю. А Шакутин, похоже, может. Вот в этом и наша разница. Он, безусловно, не глуп. Все понимает. Но если он уже выбрал свой путь, то по нему и идет. А у меня другая дорога ».

Василий Шлындиков говорит, что его близкие не упрекают его за такой выбор.

«А что они особенно видели в то время, когда я был генеральным?! Ну, да, высокий заработок. Может, раза в четыре выше средней. Вот и все. Никаких миллионов тогда не было. Одна квартирка, одна дочь, одна машинка ... »

Вспоминает ли «Амкодор» про своего бывшего руководителя?

«Сначала приглашали на годовщины, которые отмечались один раз в пять лет. Я один раз пошел. И больше не ходил. Ведь обиделся - мне даже слова не дали на торжествах. Я видел, что и им неудобно. Ведь это уже новая власть диктовала правила. А статистом быть не хотелось.

Кстати, между мной и Шакутиным было несколько других директоров. И те тоже перестали ходить на такие мероприятия».

«Ничего хорошего Беларусь не ждет»

Василий Шлындиков полагает, что ничего хорошего Беларусь и белорусов впереди не ждет.

«Будет ухудшение ситуации. И причем значительное ухудшение. При этой власти рассчитывать на улучшения впустую. Существенных изменений в стране мы не видим. Единственное - стремительно растут долги. Промышленность деградирует. Сельское хозяйство как черная дыра, сколько туда ни бросай. Толку нет. Перестали, правда, посылать с заводов людей собирать в колхозы картофель. Так уж и картофеля иногда белорусского нет. Видел я и египетский, и македонский, и еще какой-то ... », - говорит юбиляр.

Шлындиков признается, что изменил свои взгляды и на Россию:

«Раньше мне казалось, что экономика России будет более-менее успешно развиваться и повлечет за собой, как на буксире, белорусскую. Но теперь вижу, что и Россия будет загибаться. Все же санкции подкосили ее очень сильно. Думаю, это на десятилетия.

А мы полностью привязаны к России. А как ведет себя Путин?! Давай доставку нефтепродуктов только через российские порты. А иначе нефти не дадим. Ну что это за подход?!»