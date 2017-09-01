Лукашенко: Нам нужны суперкомбайн, суперавтомобиль и супертрактор 61 1.09.2017, 11:23

5,415

Белорусское образование должно работать на создание этих «диковинок».

Об этом Лукашенко заявил сегодня во время посещения Минского государственного автомеханического колледжа им. академика М.С. Высоцкого, сообщает БелТА.

«Я уже говорил об этом на недавнем педагогическом совете и повторю еще раз: образование должно ориентироваться на потребности экономики. Надо готовить тех специалистов, которые сегодня востребованы в нашей жизни. Достичь успеха в условиях жесткой конкуренции наша страна сможет лишь сконцентрировав весь интеллектуальный ресурс на создании высокотехнологичных, наукоемких предприятий и инновационных отраслей», — убежден Лукашенко.

По словам правителя, жизненно необходимо обеспечить квалифицированными работниками такие сферы, как строительство, перерабатывающая промышленность и машиностроение. «Это перспективные отрасли, и мы будем их развивать, а значит, и вы будете востребованы. Причем нам нужны не просто рабочие руки, нам нужны мастера своего дела, которые своими руками будут создавать детали, узлы, механизмы — конкурентоспособные товары завтрашнего дня», — обратил внимание диктатор.

Лукашенко рассказал, что недавно познакомился с новым комбайном «Полесье». «Хорошая техника, ничем не уступает импортным аналогам. Но нам надо, чтобы она не просто не уступала, а превосходила технику наших конкурентов. Суперкомбайн! А также супергрузовик, трактор, электромобиль, при том самые современные. Идеи и наработки у наших конструкторов есть, но, чтобы они приобрели реальные очертания, нужны грамотные рабочие, люди, преданные своему делу», — констатировал он.

В подготовке таких кадров ведущая роль отводится профессионально-техническому и среднему специальному образованию. «Мы рассматриваем его как школу формирования профессионала, гражданина, патриота. Ведь рабочий человек, как никто другой, ценит достижения своего коллектива, предприятия, своей страны. Ценит мир и благополучие. Потому что это рабочий человек, он не бандит, и ему нужны мир и спокойствие для того, чтобы работать. Он каждый день вкладывает мастерство, талант и душу в создание национального богатства. Уверен, что и ваши способности, упорство и целеустремленность будут направлены на созидание», — заявил диктатор.