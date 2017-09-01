«Коммунальный» фокус: Какие услуги подорожали с сегодняшнего дня 9 1.09.2017, 11:33

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Для некоторых белорусов подорожание стало двойным.

1 сентября государство проиндексирует цены на природный и сжиженный газ, тарифы на электроэнергию и тепловую энергию для отопления и горячего водоснабжения.

Тариф на тепловую энергию для отопления и горячего водоснабжения составит Br 16,9259 за 1 Гкал. Тариф за 1 кубометр газа в домах и квартирах, где есть счетчики газа и индивидуальные газовые отопительные приборы, в отопительный сезон составит Br 0,0983 (летом 1 кубометр газа будет стоить Br 0,3081). При отсутствии индивидуальных газовых приборов тариф составит Br 0,3081 за 1 кубометр газа независимо от сезона, пишет «Белсат».

Если в доме или квартире не используются счетчики газа, но есть газовая плита и централизованное горячее водоснабжение или индивидуальный водонагреватель (за исключением газового), 1 кубометр газа будет стоить Br 2,44 с одного проживающего в месяц.

Тариф на газ в жилье, где есть газовая плита и индивидуальный газовый водонагреватель, но нет централизованного горячего водоснабжения, составит Br 7,05 за кубометр.

Один кубометр газа в квартирах и домах, где есть газовая плита, но нет централизованного горячего водоснабжения и индивидуального газового водонагревателя, будет стоить Br 3,98.

В жилище, где есть индивидуальные газовые отопительные приборы, но нет счетчиков газа, в отопительный период придется платить Br 0,4874 за 1 кв.м общей площади жилого помещения в месяц, в летний период – Br 0,1827.

Кубометр сжиженного газа в квартирах и домах с установленными счетчиками газа и индивидуальными газовыми отопительными приборами в отопительный сезон будет стоить Br 1,7579, Br 0,8216. При отсутствии индивидуальных газовых отопительных приборов 1 кубометр также будет стоить Br 0,8216.

Если в доме или квартире не используются счетчики газа, но есть газовая плита и централизованное горячее водоснабжение или индивидуальный водонагреватель (за исключением газового), цена за 1 кубометр сжиженного газа составит Br 2,44 с одного проживающего в месяц.

При наличии газовой плиты и газового водонагревателя и отсутствии центрального горячего водоснабжения кубометр сжиженного газа будет стоить Br 6,95, при наличии газовой плиты, отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя – Br 3,26.

Тариф на сжиженный газ в жилищах, где есть индивидуальные газовые отопительные приборы, в отопительный сезон составит Br 5,7713 за 1 кв.м общей площади жилого помещения в месяц, летом– Br 0,8216.

Стоимость 1 кг газа в баллонах весом 21 кг в пределах норм потребления составит Br 0,5835 Таким образом, баллон будет стоить Br 12,25.

Электроэнергия в жилых домах и квартирах, оборудованных электроплитами, будет стоить Br 0,1094 за 1 кВт.ч. Дифференцированный тариф в таких жилых помещениях в период минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00) составит Br 0,0764 за 1 кВт.ч, а в период максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00)– Br 0,2189.

Электроэнергия для отопления и горячего водоснабжения с присоединенной мощностью оборудования более 5 кВт в период минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00) составит Br 0,09 за 1 кВт.ч, в остальное время суток — Br 0,1674.

Напомним, что для жителей Бреста подорожание стало двойным, так как власти своим решением проиндексировали тарифы на воду, капремонт и техобслуживание.