Больше тысячи белорусов потребовали снять тайну с архивов КГБ 6 1.09.2017, 11:42

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Кампания по открытию доступа к секретной информации набирает обороты.

Петиция с требованием открыть доступ к архивам КГБ собрала уже более 1000 подписей, сообщил в «Фейсбуке» историк и общественный активист Дмитрий Дрозд.

«Мы вместе сделали это! 1000 подписей под петицией об открытии архива КГБ и запрете пропаганды сталинизма. Идем дальше! Присоединяйтесь!», - написал историк.

О начале кампании было заявлено в резолюции форума «Большевистский террор. Право на установление истины», который состоялся 22 августа в Минске.

В текст резолюции было решено включить 7 пунктов, касающихся темы большевистских репрессий. Среди требований: передача из ведомственных в открытые государственные архивы всех архивно-следственных дел на репрессированных в 20—70-е годы, обеспечить свободный доступ ко всем документам, находящимся на хранении более 75 лет, которые в соответствии с белорусским законодательством не могут подпадать под ограничение как тайна личной жизни.

Подписать петицию можно здесь.