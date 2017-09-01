Беата Шидло: Вестерплатте - символ непреклонности и героизма поляков 1 1.09.2017, 11:57

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Беата Шидло

В Польше проходят памятные мероприятия по случаю годовщины начала Второй Мировой войны.

Президент Польши Анджей Дуда с самого утра 1 сентября отправился в Велюнь – город в Лодзинском воеводстве, на который была осуществлена первая атака Второй Мировой войны, годовщину начала которой отмечают в Польше 1 сентября, сообщает «Радио Польша».

По словам лидера польского государства, Вестерплатте и Велюнь – это два символа начала крупнейшей войны в мировой истории, которая унесла самое большое количество человеческих жизней.

«Вестерплатте – это символ героизма польского солдата, Велюнь – символ немецкой жестокости», - сказал президент.

Политик выразил надежду, что такая война никогда не повторится, и отдал честь погибшим:

«Честь и хвала героям. Вечная память погибшим. Я отдаю дань памяти погибшим жителям Велюни и всем жертвам Второй Мировой войны».

В 4:40 утра, а именно в это время началось нападение, по Велюни пронесся вой сирен. немецкая авиация осуществила бомбардировку Велюни, в результате чего погибло более тысячи человек.

1 сентября 1939 на Велюнь было сброшено около 380 бомб, в результате погибло как минимум 1200 человек.

Анджей Дуда является первым польским президентом, который посетил Велюнь на рассвете. В предыдущие годы в мероприятиях по случаю годовщины начала Второй мировой войны, президенты сначала отправлялись на Вестерплатте, а уже после обеда – в Велюнь.

Премьер Польши Беата Шидло призвала поляков к защите национальных ценностей. Глава польского правительства, наряду с министрами, принимает участие в памятных мероприятиях, посвященных 78-й годовщине начала Второй Мировой войны на Вестерплатте.

По словам политика, это место является символом непреклонности и героизма польского народа.

«Ценности, которые отстаивали наши отцы, мы должны отстаивать и сегодня», - сказала Беата Шидло.

«Сегодня, когда в Европе появляются расхождения, у Польша есть полное моральное право напоминать о ценностях, а также обязанность стоять на страже солидарности, единства и равных прав всех стран Европейского союза».

Премьер Беата Шидло подчеркнула, что именно Польша, которая после Второй Мировой войны попала в оковы коммунистического режима, а позже начала процесс перемен в Восточном блоке, должна использовать свой голос в дискуссии о европейской солидарности.

«Европе сейчас необходима солидарность. А Польша является солидарным, безопасным, правовым и демократическим государством».

Во Второй Мировой войне погибло 6 млн поляков. Польша была разрушена и разграблена, а ее экономический потенциал был потерян.