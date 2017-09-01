В России испытали оборудование для БелАЭС 1 1.09.2017, 12:15

1,195

Испытания прошли три главных циркуляционных насосных агрегата.

В России Центральное конструкторское бюро машиностроения (ЦКБМ) провело испытания трех главных циркуляционных насосных агрегатов ГЦНА-1391, предназначенных для Белорусской атомной электростанции. Об этом сообщает «Еврорадио» со ссылкой на группу компаний "Атомэнергомаш".

В рамках контракта ЦКБМ сделает пять таких агрегатов для второго строящегося энергоблока Белорусской АЭС.

Главные циркуляционные насосные агрегаты — это неотъемлемая часть реакторных установок АЭС. Они используются для создания циркуляции теплоносителя в первом контуре реактора и работают в условиях высокого давления при температуре, превышающей 300 градусов Цельсия.

Единственный в России комплекс для проведения полномасштабных испытаний насосного оборудования в условиях, имитирующих работу реактора по всем параметрам (давление, температура, тип теплоносителя), находится как раз в ЦКБМ. Вся продукция предприятия, которая поставляется на АЭС, проходит испытания в различных режимах, что позволяет своевременно выявлять возможные отклонения параметров работы и устранять неисправности.