Синоптики рассказали о погоде на выходных 3 1.09.2017, 12:24

4,140

Фото: charter97.org/Иван Межуй

В выходные дни в Беларуси будет дождливо.

"Дожди возвращаются. В выходные ожидается неустойчивая погода. Погожий антициклон медленно уходит на восток и на смену ему идут атмосферные фронты, которые несут постепенное увеличение облачности и дождливую погоду", - сообщил БелТА начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Дмитрий Рябов.

В субботу, 2 сентября, погодные условия в основном будет определять область пониженного атмосферного давления, по северо-западу скажется влияние фронтального раздела. Будет преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по северо-западу, а ночью и по крайнему юго-востоку пройдут кратковременные дожди. Ветер восточный, юго-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью составит от 8 до 14 градусов, в отдельных районах 5-7 тепла. Днем воздух прогреется до 19-25 градусов. В Минске будет переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 4-9 м/с. Ночью - 10-12 тепла, днем - от 21 до 23 градусов.

В воскресенье погоду будет определять фронтальная система, смещающаяся с Балканского полуострова. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории республики дожди. Днем в отдельных районах грозы, по юго-западу сильные дожди. Ночью и утром слабый туман. Температура ночью 9-14 тепла, днем от 20 до 26, по западу 15-19 градусов. В Минске будет облачно с прояснениями. Днем кратковременный дождь. Ночью прогнозируется 12-14 тепла, днем - от 20 до 22.

"В начале недели страна будет находиться под влиянием малоподвижных атмосферных фронтов", - рассказал Дмитрий Рябов.

В понедельник, 4 сентября, на большей части территории страны пройдут дожди. В отдельных районах грозы, по юго-западу сильные дожди. Утром и днем местами усиление ветра до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью составит 10-17, днем - от 19 до 26, по юго-западу - до 18 тепла. В Минске будет облачно с прояснениями. Кратковременный дождь. Температура воздуха ночью составит 14-16 тепла, днем будет от 20 до 22 градусов.