«Жыве Беларусь» в Вильнюсе 1.09.2017, 12:37

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Как клуб Loftas превратился в музыкальную Мекку белорусов.

Белорусы никогда не перестанут ездить в Вильнюcе. У нас там есть «свой» аэропорт Минск-3, торговые центры с хорошими скидками (еще и tax free можно оформить), и кроме этого – клуб, где буквально творилась музыкальная история Беларуси. Перед ежегодным фестивалем Loftas Fest'17 kyky.org решил вспомнить, за что наши люди любят Loftas.

Клуб Loftas находится всего в паре километров от железнодорожного вокзала Вильнюса – в цехах бывшего завода радиоэлектроники, где в СССР производили магнитофоны «Эльфа». Сегодня это уже не просто клуб, а целая фабрика искусств. Культурный центр, если хотите, куда приезжают не только громкие артисты, но и художники со своими выставками, театралы, киношники и даже лекторы с образовательными семинарами. Место, которое создало свой одноименный ежегодный фестиваль. Но многие белорусы помнят концепцию Loftas совсем иначе.

Как белорусы начали ездить на концерты в вильнюсский клуб

Вообще, Loftas всегда славился привозами крутых музыкантов из разных стран, поэтому белорусы периодически ездили в этот клуб чтобы, например, послушать канадцев.

Но массовое нашествие началось в далеком 2012 году – время, когда в стране действовали негласные черные списки музыкантов.

Ни «Нейро Дюбель», ни «Крамбамбуля», ни культовый «Ляпис Трубецкой» и другие рок-идолы страны не могли выйти ни на одну сцену Беларуси: их концерты отменялись по самым разным причинам. Мол, в здании идет реконструкция и, если пожар вдруг начнется, воду не смогут быстро подать. Коллективы пытались бороться с концертным эмбарго, но в какой-то момент устали. Тогда жена и менеджер музыканта Лявона Вольского Анна предложила организовывать концерты в Вильнюсе. Ее идею поддержали.

«Крамбамбуля» в Loftas. Фото: Yauhen Yerchak

Первым было решено устроить долгожданный концерт-презентацию группы «Крамбамбуля», который отменили в Минске. Это было не просто выступление, а настоящий трехдневный марафон свободы: мало того, что у белорусов появилась возможность поплясать под любимые песни, так им еще и за визу не нужно было платить. Анна Вольская, конечно же, подумала и об этом: договорилась с посольством Литвы, и всем, кто купил билеты на выступление в Loftas, раздавали пятидневные «пропуски» в Литву даром. Все три дня в клубе (и на границе) был просто аншлаг: беларусы раскупили абсолютно все билеты, чтобы послушать Вольского и его группу. Да и музыканты были счастливы: «Все, что здесь происходит – приятно. Видно, что наши люди здесь по-другому дышат, по-другому улыбаются», – говорил на том концерте Лявон.

В голове до сих пор не укладывается, как в Loftas могли уместиться пять тысяч человек (именно такое количество билетов продали на «Крамбамбулю»). Ведь это далеко не Дворец Спорта! К слову, Loftas занимает бывшее здание завода и потому закономерно оформлен в индустриальном минималистичном стиле. Стены, как у нашего Re:Public – черные, сцена тоже не особенно большая, как, впрочем, и бар.

Иностранцы, кстати, очень любят историю о том, что, раньше в этом месте был секретный завод, а магнитофоны – это просто прикрытие, мол, на самом деле в здании чуть ли не эксперименты над советскими людьми проводили.

Вернемся к теме: концерт Вольского в 2012 году прошел громко и точно запомнился беларусам. А после него в Loftas выступали многие другие белоруские музыканты, не имеющие возможности сыграть у нас. И всегда концерты проходили при поддержке Литвы и с бесплатными визами.

В Loftas «Жыве Беларусь»

Пожалуй, самым крупным стал прощальный концерт «Ляписа Трубецкого», где из более пяти тысяч гостей где-то 90% пришедших были белорусами. «Ну как можно такое пропустить?», – видимо, думали тогда наши люди. Концерт было решено проводить не в закрытом помещении, а на летней террасе. Сейчас это аккуратный задний дворик с артовым дизайном и местами для курения и сидения, но тогда терраса больше напоминала полянку с лужами, окруженную бетонными стенами: концерт Ляписов был первым крупным событием на открытой площадке Loftas. Но никого (почти) это не смущало: просто представьте (или вспомните) каково это – смотреть, как заканчивается эпоха.

Прощальный концерт «Ляписов» в Loftas. Фото: Elena Hackevich

Гости подпевали Михалку и Булатникову, прыгали, слэмились. Согласитесь, это немного парадоксально, но, наверное, такое единение, как на том концерте в чужой стране, беларусы редко чувствуют даже на выступлениях Brutto в Беларуси. Там они могли смело разворачивать БЧБ флаг и не бояться, что их потом будут судить за хулиганство, не боялись кричать «Жыве Беларусь» и благодарить любимую группу за легендарные песни. Сока в это действо добавляло звездное небо: где-то посередине концерта стемнело и, несмотря на свет от сцены, можно было запрокинуть голову назад и увидеть звезды. Тогда в Loftas было и правда хорошо.

Современная история: туры Oxxxymironа

После концерта «Ляписов» эпоха и правда закончилась: в Беларуси, благо, сильно сократили негласный музыкальный черный список, вернули Михалка на родину (правда, уже в другом образе), и теперь в Loftas выступает не так много наших групп, как раньше. Но люди все равно туда едут! Вспомнить хотя бы крутейшее выступление Oxxxymironа: несмотря на то, что артист приезжал и в Минск, перед его концертом в Loftas друг с другом чаще здоровались белорусы, нежели литовцы. Кстати, сам артист после шоу в Вильнюсе писал, что концерт ему запомнится как один из лучших в туре, потому что атмосфера там была камерная, что абсолютно не свойственно для Oxxxymiron.