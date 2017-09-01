«Чтобы собрать детей в школу, по чуть-чуть, откладываю с нового года» 3 1.09.2017, 12:39

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Собирать ребенка в школу с каждым годом становится все дороже.

Начался новый учебный год. Как следует из опроса, проведенного ex-Press.by, собирать ребенка в школу с каждым годом становится дороже. Если в семье несколько детей, задача усложняется.

В Борисове и Жодино подготовка школьников к новому учебному году обошлась родителям в среднем 250-300 рублей.

Светлана, Смолевичи:

— Собрать двух детей, 10 и 14 лет, в школу в этом году обошлось в эквиваленте в 450$. Не смогли найти нигде только обычные тетради с зеленой обложкой в широкую линейку без надписи на обложке...

Наталья, Жодино:

— Нашей семье, чтобы собрать детей в школу, пришлось потратить зарплату мужа и мою. Конечно, на еду и коммуналку оставили. Это еще мы имеем возможность от старших младшим передавать некоторые вещи, обувь. Рюкзаки обновили, тетради и пособия купили, колготки-носки, спортивную форму. И кучу всяких мелочей. Рублей 800 потратили.

Игорь Петрович, Жодино:

— У меня одна дочь. В июле были в России, в Иваново, у родни. Сходили там на рынок, купили все необходимое, за исключением учебников и дневника, пособий. А вот одежда, портфель, всякие бантики нам обошлись, в общей сложности, рублей в 100 белорусских.

Инесса, Борисов:

— В этом году у меня школьники — два внука и внучка. Одна дочь, Ирина, съездила в Белосток, одела дочку и сына с ног до головы. Оригинально и не дорого. Другая дочь, Аня, купила все здесь, на Школьном базаре. Выбор был, но небольшой. Так вот Аня потратила денег даже больше, чем Ира на двоих. Примерно долларов 200 каждая потратила, так они говорят.

Юрий, Жодино:

— В этом году дочка идет первый раз в первый класс. Мы готовились к этому событию все лето. Покупали юбочки, платья. Жилетку за 30 рублей, форменную нас заставили купить. На самом деле можно было и за 200 рублей все купить, но мы потратил 400 на ее наряды, портфель, принадлежности.

Инга Ивановна, Борисов:

— Если получается купить все заранее, если есть деньги, то так и делаем. У меня дочь одна воспитывает двоих детей, работает на БАТЭ, зарплата ее не позволила бы собрать их, не голодая. Поэтому я задолго, по чуть-чуть, откладываю, с нового года. Зато внучки мои идут в школу самые красивые. В этом году на их сборы я потратила 600 рублей. Но это еще без учета учебников.