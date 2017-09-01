Белоруска подала в суд на ЖКХ и выиграла дело 6 1.09.2017, 12:58

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Жительнице Смолевичей обещали установить счетчики воды за 40 рублей, а в итоге насчитали 128.

Активную кампанию по установке счетчиков воды в каждый дом государство начало еще лет 15 назад. Правда, несмотря на это, во многих квартирах до сих пор отсутствуют индивидуальные приборы учета. Кого-то из собственников такое положение дел устраивает, а кто-то решается изменить все, доверив свои трубы работникам коммунального сектора. Этой весной Ирина из Смолевичей пришла к твердому решению: пора обзавестись своими счетчиками. Но все пошло не так, как можно было бы рассчитывать, пишет onliner.by.

40 рублей превращаются в 128

— Впервые о том, что стоит установить счетчики воды, я задумалась в 2016 году, — рассказывает Ирина. — Помню, как позвонила в Смолевичское ЖКХ уточнить цену услуги. Работники диспетчерской ответили четко: 40 рублей. Я отложила денег, купила счетчики и в мае 2017-го решила пустить их в дело. Но предварительно еще раз уточнила по телефону стоимость работ. На том конце провода заверили: все те же 40 рублей. Меня это устроило, и буквально через несколько дней я написала заявление коммунальщикам с просьбой осуществить монтаж оборудования и впредь вести расчет по фактическому потреблению горячей и холодной воды. Согласовали и дату установки — 4 мая 2017 года.

Во время установки счетчиков меня дома не было, в квартире находился только сын, которому коммунальщики после проведения работ дали на подпись заказ-договор. В этом документе была указана совершенно другая, неожиданная сумма: свои труды сантехники оценили в 128 рублей 80 копеек. Но ведь это более чем в три раза превышает озвученную мне сумму!

На следующий день я обратилась в ЖКХ с письменной претензией, пояснив, что меня ввели в заблуждение и таких денег в настоящий момент просто нет, я не рассчитывала расставаться с такой суммой. Указав, что закон «О защите прав потребителей» на моей стороне (так как исполнитель обязан своевременно предоставлять потребителю достоверную информацию и цена должна быть озвучена до момента заключения договора), попросила уменьшить сумму до изначально озвученной, то есть до 40 рублей.

В ответ получила обычную отписку, где, особо не разбираясь, были просто переписаны цифры из договора. Тогда я попросила расторгнуть договор и произвести демонтаж счетчиков.

Пора в суд

Ответа Ирина так и не дождалась, зато в жировке появилась новая строчка — «Платные услуги». Насчитанные ей 128 рублей 80 копеек разбили на три части и стали вносить в каждую платежку, начисляя пеню, если сумма не погашалась. Но жительница Смолевичей решила не пускать все на самотек и обратилась в суд. В своем заявлении она указала:

«В соответствии со статьей 7 Закона Республики Беларусь от 09.01.2002 №90-З «О защите прав потребителей» (далее — Закон №90-З), исполнитель обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о предлагаемых услугах, в частности, информация о цене должна быть предоставлена до момента заключения договора. До момента заключения договора мне была озвучена сумма по установке счетчиков в размере 40 рублей, также меня предупредили, что необходимо дополнительно установить шаровый кран и сетчатый фильтр, поэтому в своем заявлении я указала, что шаровый кран и сетчатый фильтр у меня отсутствуют.

В момент установки счетчиков и подписания заказа-договора я отсутствовала дома, в квартире находился мой сын, которому после установки счетчиков предоставили на подпись заказ-договор от 04.05.2017 б/н, в котором была указана сумма услуг по установке счетчиков в размере 128 рублей 80 копеек, что более чем в три раза превышает сумму, озвученную мне до установки счетчиков. Представитель исполнителя уверил моего сына, что данная сумма полностью соответствует договоренности, и учитывая то, что в наличии у моего сына отсутствовала необходимая сумма, составил еще один договор о рассрочке оплаты оказанных услуг (данный договор отсутствует, так как второй экземпляр не составлялся). Считаю, что в данном случае имело место нарушение условий статьи 404 Гражданского кодекса Республики Беларусь касательно того, что «договор должен быть подписан сторонами», поскольку в заказе-договоре указана моя фамилия, а подпись — моего сына, а также имело место совершение сделки под влиянием обмана, что влечет признание ее недействительной в соответствии со статьей 180 Гражданского кодекса Республики Беларусь».

4 августа, проведя два заседания, суд вынес решение не в пользу коммунальщиков: договор расторгнуть и взыскать с коммунальщиков сумму госпошлины.

— На моем примере видно, что вести борьбу с ЖКХ можно и нужно, — хочет вдохновить своим примером других Ирина.

Что же дальше?

В Смолевичском ЖКХ с ходу не смогли объяснить, почему стоимость услуги выросла почти в три раза по сравнению с озвученной по телефону, но заверили: в жировке за август все начисления (в том числе пеня) уже будут сняты, Ирина может считать себя свободной от выплат.