Брестчане пошли в школу с бело-красно-белыми тетрадями 2 1.09.2017, 13:30

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Фото: novychas.by

Активисты поздравили учителей и школьников с Днем знаний.

Чтобы популяризировать белорусскую культуру, общественные активисты раздали учащимся школы более 100 тетрадей с национальной символикой, пишет novychas.by.

«Сегодня вы видим много проблем в образовании. Их нужно открыто обсуждать и искать пути решения. Качественное и доступное образование является приоритетом для нас. В прошлом году мы направили более 2000 подписей в органы власти с предложением выделения средств из бюджета для строительства новых детских садов и школ в Бресте», - прокомментировала ситуацию активистка кампании« За наш город» Анна Канюс.

«1 сентября всегда праздник. Со школой у каждого взрослого связаны самые яркие впечатления. Мы поздравляем педагогов, студентов и учащихся с Днем знаний! Пусть новый учебный год станет счастливым и успешным, наполненным интересными событиями, творчеством и новыми достижениями!»- высказывает пожелания Валентин Лазаренков, активист кампании «За наш город».