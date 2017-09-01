закрыть
1 сентября 2017, пятница, 15:30
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Брестчане пошли в школу с бело-красно-белыми тетрадями

2
  • 1.09.2017, 13:30
  • 3,035
Фото: novychas.by

Активисты поздравили учителей и школьников с Днем знаний.

Чтобы популяризировать белорусскую культуру, общественные активисты раздали учащимся школы более 100 тетрадей с национальной символикой, пишет novychas.by.

«Сегодня вы видим много проблем в образовании. Их нужно открыто обсуждать и искать пути решения. Качественное и доступное образование является приоритетом для нас. В прошлом году мы направили более 2000 подписей в органы власти с предложением выделения средств из бюджета для строительства новых детских садов и школ в Бресте», - прокомментировала ситуацию активистка кампании« За наш город» Анна Канюс.

«1 сентября всегда праздник. Со школой у каждого взрослого связаны самые яркие впечатления. Мы поздравляем педагогов, студентов и учащихся с Днем знаний! Пусть новый учебный год станет счастливым и успешным, наполненным интересными событиями, творчеством и новыми достижениями!»- высказывает пожелания Валентин Лазаренков, активист кампании «За наш город».


Мнение

Коммунисты, назад!
Коммунисты, назад! Ирина Халип
Топ-5 тэзісаў мэму «Вяйшнорыя»
Топ-5 тэзісаў мэму «Вяйшнорыя» Севярын Квяткоўскі
Послушай Лукашенко и сделай наоборот
Послушай Лукашенко и сделай наоборот Леонид Злотников
Как консолидировать нацию
Как консолидировать нацию Николай Статкевич


Интервью

Войска Вейшнории придут на помощь Новгородской республике и Тверскому княжеству
Войска Вейшнории придут на помощь Новгородской республике и Тверскому княжеству
Вадим Кабанчук: Белорусские патриоты будут действовать
Вадим Кабанчук: Белорусские патриоты будут действовать
Юрий Хащеватский: Лукашенко похож на старшину из анекдота
Юрий Хащеватский: Лукашенко похож на старшину из анекдота
Ольга Николайчик: Мы – потомки Острожского и Калиновского
Ольга Николайчик: Мы – потомки Острожского и Калиновского