Goldman Sachs: Китай в ближайшие годы может создать «умную» экономику 6 1.09.2017, 13:22

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Пекин обладает достаточными ресурсами для скачка в области машинного обучения искусственного интеллекта.

Китай обладает достаточными ресурсами, чтобы создать экономическую модель, основанную на искусственном интеллекте (ИИ) и машинном обучении. Пекин может достичь этого в течение ближайших лет. Такое заключение содержится в отчете «Рост Китая в области искусственного интеллекта», подготовленном Goldman Sachs, передает телеканал CNBC (перевод – РБК).

Правительство страны и китайские компании назвали ИИ и машинное обучение областями с наибольшим инновационным потенциалом. В Goldman Sachs ожидают, что ИИ станет приоритетом для государства и что в Китае будет проводиться политика по поддержке и развитию этой сферы как на региональном, так и на национальном уровне. Также увеличится финансирование разработок технологий ИИ.

Чтобы добиться прогресса в этой сфере, государству необходимо обладать специалистами, информацией, инфраструктурой и вычислительными мощностями. Китай, заключили в Goldman Sachs, уже выполнил три условия: у него есть кадры, данные и инфраструктура. Китайские компании следует примеру IT-гигантов США и открывают исследовательские центры, компании также предлагают сотрудникам сравнимые с американскими структурами зарплату. В январе китайский поисковик Baidu нанял на руководящую должность бывшего вице-президента Microsoft Ци Лю, а в телеком-компанию Tencent перешел бывший сотрудник Microsoft Ю Дон. CNBC отмечает, что, хотя пока что США остаются лидером в области ИИ и машинного обучения, Китай и другие страны сокращают свой отрыв от Америки.

Крупные IT-компании Китая создали собственные онлайн-экосистемы, которые все больше становятся частью повседневной жизни населения страны. «Китай генерирует 13% цифровой информации всей планеты. Мы ожидаем, что к 2020 году, по мере того как экономика Китая будет становиться крупнейшей в мире, этот показатель возрастет до 20–25%», — отметили в Goldman Sachs.

Китайские компании следуют глобальному тренду на использование платформ с открытым исходным кодом, привлекая новые ресурсы и новых специалистов в свои экосистемы. У Baidu есть платформа машинного обучения с открытыми исходниками PaddlePaddle. Компания также анонсировала проект Apollo — платформу для разработки технологии автономного автомобильного вождения.

Эффективность алгоритмов ИИ зависит от вычислительной мощности. Китай, отметили в Goldman Sachs, сильно зависит от иностранных поставщиков процессоров, но государство добилось «вдохновляющего прогресса» в развитии производства полупроводников внутри страны. В банке ожидают, что зависимость от иностранных поставщиков будет сокращаться.

Выгоды от развития ИИ первыми ощутит тройка крупнейших IT-корпораций страны — Alibaba, Tencent и Baidu. У компаний есть достаточный массив данных и необходимые ресурсы, чтобы использовать технологии ИИ. Разработки в области машинного обучения и ИИ также ведет такси-агрегатор Didi Chuxing. Ежедневно она обрабатывает более 4,5 терабайт данных. Компания iFLYTek ведет разработки технологий по распознаванию речи.

Госсовет Китая 8 июля обнародовал План развития искусственного интеллекта следующего поколения. Согласно этому документу, Пекин рассчитывает стать лидером в инновациях в этой сфере к 2030 году. Приоритета три: устранение проблем в области НИОКР, разработка разнообразных товаров и технологий, использующих ИИ, и развитие индустрии ИИ. Правительство надеется, что реализация стратегии позволит стране «перехватить стратегическую инициативу» и, возможно, превзойти США в этой сфере.