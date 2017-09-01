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Бразильские граффитисты красочно разрисовали вагон минского метро

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  • 1.09.2017, 13:53
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В понедельник он выйдет на линию.

Бразильские граффитисты разрисовали вагон минского метро, который уже 4 сентября выйдет на линию, пишет tut.by.

Во время фестиваля Vulica Brazil бразильские художники представили в Мингорисполком эскизы оформления одного из вагонов столичной подземки. В мэрии проект одобрили, и уже в понедельник вот такой вагон выйдет на вторую линию метро.

По замыслам художников, одна сторона вагона будет олицетворять Бразилию, вторая — исполнена в белорусских мотивах. На вагоне в том числе нарисованы узнаваемые места Минска.


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