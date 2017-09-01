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Фотофакт: Стаканчик ягод в Минске продают за 100 тысяч «старыми»

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  • 1.09.2017, 14:10
  • 3,357
Фото: nn.by

Ягоды малины выглядят аппетитно, но стоят недешево.

На Комаровке за стаканчик ежеклубники просят 10 рублей. Даже выглядят эти необычные ягоды вкусно, но и стоят недешево — 10 рублей за стаканчик, сообщает nn.by.

Это плоды малины розолистной, ягоды которой скорее напоминают клубнику. Колючек на побегах настолько много, причем они располагаются даже рядом с плодами, что собирать такую малину совсем непросто.

В Беларусь необычный вид малины попал через Балтию.

Эти ягоды созревают с июля до самых заморозков. А массово их собирают в августе, когда поздние сорта малины уже отходят.


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