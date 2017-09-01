Алесь Евсеенко: Молодое поколение патриотов сохранит Беларусь 1 1.09.2017, 13:59

Алесь Евсеенко

Если в школах наших детей не учат патриотизму - мы должны воспитывать в них любовь к Беларуси.

Белорусско-российские учения «Запад-2017» стартуют 14 сентября. Полным ходом идет подготовка к маневрам, в нашу страну прибывает российская военнаая техника и солдаты. Военные и политические обозреватели говорят о том, что Беларусь может стать очередной целью Кремля. Наши западные соседи также обеспокоены масштабными учениями, более того, Генштаб Беларуси рассматривает страны Балтии и Польшу, как «условного противника» на военных маневрах. Хотят ли русские войны? Как должны действовать белорусские патриоты перед лицом угрозы – сайт Сharter97.org поинтересовался у представителя Белорусского Национального Конгресса в Гомеле Алеся Евсеенко.

- Как вы думаете, есть ли реальная угроза оккупации нашей страны? Слишком много вопросов связано с этими учениями...

- Мы были свидетелями того, как развивались события в Украине, как проходил захват Крыма. Настораживает то, что ситуация очень похожая: там располагались российские военные базы, свое дело сделали «зеленые человечки». У нас возможен такой сценарий, так как белорусское военное руководство не отличается патриотизмом. Власти забыли про нашу историю, культуру, традиции и лепят из нашей страны жалкое подобие СССР.

Если кто-то думает, что россияне не будут с оружием в руках воевать против белорусов – это большая ошибка. Наши спецслужбы можно назвать минским филиалом ФСБ, так как вся верхушка проходила службу в российских структурах. Когда человек проходит подготовку на территории другой страны, то вероятность того, что его завербовали – 90%. У нас таких руководителей большинство. Если после учений на нашей территории останутся несколько тысяч военных, не солдат срочной службы, а специально обученные силы – возможна «мягкая оккупация» нашей страны.

- На каждое действие есть противодействие. Как белорусские патриоты должны реагировать на российскую угрозу?

- У нас должно быть патриотическое воспитание. Как бы это странно не звучало, белорусов нужно учить быть белорусами. Власти стеряют идентичность нашего народа, согласитесь, когда приезжаешь в Беларусь – не видно каких-то особенностей. Такое чувство, что мы живем в дешевой копии России. Эта система себя не отождествляет с Беларусью: у нас российская пропаганда, российская система образования. Вот возьмем Татарстан, Чечню – там у властей и то больше национальное самосознание, хоть они и входят в состав Российской Федерации. Если в школах наших детей не учат патриотизму- мы должны воспитывать в них любовь к Беларуси, к ее национальным символом, тогда молодое поколение сохранит нашу Беларусь.