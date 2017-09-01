У «Логвінаў» появилась вывеска на пяти языках 1.09.2017, 14:24

Накануне на дверях книжного магазина появилась новая вывеска с режимом работы магазина.

Самое важное и ценное в ней – пять языков, на которых продублировано время: понятное дело, белорусский язык, а потом – идиш, русский, польский и английский языки, пишет citydog.by.

В магазине поясняют, что восьмой сезон работы книжный начинает новой вывеской со старых добрых времен белорусского четырехъязычья. До войны в БССР были четыре государственных языка.