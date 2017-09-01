Пионтковский: США жестко отреагируют на провокации РФ во время «Запад-2017» 1 1.09.2017, 14:37

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Андрей Пионтковский

Фото: finam.fm

Решения по Восточной Европе будут принимать сторонники твердого курса по сдерживанию Кремля.

В ходе военных учений "Запад-2017" Москва может прибегнуть к провокациям, пытаясь таким образом запугать западные страны, заявил в комментарии изданию gordonua.com российский политолог и публицист Андрей Пионтковский.

"Во время военных учений "Запад-2017" можно ждать попытки эскалации конфликта. Это обычная тактика РФ по запугиванию Запада. Таким образом Москва хочет заставить западные страны смягчить свою переговорную позицию и пойти на компромисс с Россией. Однако настроения в США сейчас такие, что любая попытка эскалации конфликта со стороны РФ будет встречена очень жестко. Прежде всего – немедленным предоставлением летального оборонительного оружия Украине. О чем уже стороны фактически договорились. И если РФ в ходе учений "Запад-2017" решится на эскалацию, никакие Трамп и Тиллерсон не помешают предоставлению оружия Украине", – отметил Пионтковский.

По его словам, глава Пентагона Джеймс Мэттис и спецпредставитель Госдепа Курт Волкер являются представителями "реального руководства" США, которое принимает решения, связанные с Украиной.

"Сейчас Мэттис с Волкером – это лицо США в данном вопросе. Они представляют реальное руководство Соединенных Штатов. Полностью скомпрометировавшие себя связями с РФ Трамп и путинский орденоносец Тиллерсон фактически отстранены от принятия решений по Украине. Именно эти два человека в американском истеблишменте выступают против предоставления украинской стороне летального оружия. Однако их позиции слабеют с каждым днем. Основной аргумент поставок американского оружия в Украину – предотвращение масштабной российской агрессии, повышение ее цены, чтобы она стала неприемлемой для РФ", – подчеркнул Пионтковский.

Учения "Запад-2017" пройдут в Беларуси с 14-го по 20 сентября.

Свое беспокойство по поводу их проведения уже выразили страны Европейского союза, НАТО и Украина.

В августе международное разведывательное сообщество InformNapalm зафиксировало масштабное перемещение российской военной техники по всей линии европейской границы. Эксперты предупредили, что учения могут стать этапом "оккупации и втягивания Беларуси в вооруженный конфликт".

Украина с начала военной агрессии России весной 2014 года ведет переговоры с западными странами о поставках летального оружия, но пока безуспешно. На данный момент США снабжают Киев только нелетальной помощью (в том числе бронированными автомобилями Humvee, беспилотниками RQ-11B Raven и контрбатарейными радарами) и помогают в подготовке украинских военных.

31 июля издание The Wall Street Journal написало, что в США разработали план поставки оборонительного вооружения Украине. Речь идет о передаче противотанковых ракетных комплексов Javelin и средств противовоздушной обороны.

24 августа в Киеве Мэттис заявил, что в США утвердили поставку техники для Украины на $175 млн, включая специальное оборудование. Он также сообщил, что вопрос предоставления Украине оборонительного летального вооружения в США все еще рассматривается.

Проект федерального бюджета США на 2018 финансовый год предполагает помощь Украине по разным программам на общую сумму около $350 млн, в том числе возможность предоставления Украине летального оружия.