Как зарождалась новая жизнь после распада СССР Максим Мирович

1.09.2017, 15:20

Потрясающий фоторепортаж из «эпохи перемен».

Сегодня публикую очень интересный пост о том, как жили люди в самом начале девяностых годов. Как известно, в 1991 году распался СССР, и самое начало девяностых можно охарактеризовать как "эпоху перемен" — вдруг "стало можно" очень многое из того, что раньше было категорически запрещено. Страна (вернее, страны, получившиеся в результате распада СССР) становились на собственные ноги, учились зарабатывать и считать деньги и жить так, как живет остальной цивилизованный мир. Где-то получалось лучше, где-то хуже; кто-то увидел в распаде СССР открывшиеся возможности, а кто-то посчитал это большой трагедией и так и не смог приспособиться к новым реалиям.

Вместе с этим, чисто визуально жизнь оставалась во многом похожей на советскую — интерьеры магазинов, автомобили на улицах, внешний вид зданий и прохожих оставались во многом "советскими" практически на протяжении всех девяностых годов.

Итак, в сегодняшнем посте — большой и интересный рассказ о том, как жили люди после распада СССР.

01. Стало можно многое из того, что раньше было нельзя. Все стали вслух говорить о том, о чем ещё раньше говорили только шепотом на кухне или не говорили вовсе. Вдруг выяснилось, что советскую власть почти никто не поддерживал, а только делал вид, чтобы не потерять работу/продвинуться по карьерной лестнице/не попасть в тюрьму. На фото — митинг памяти жертв Чернобыля в Минске в 1991 году, именно тогда впервые всплыла информация о том, что в 1986 году по приказу из Москвы на территории Беларуси осаждались радиоактивные облака (чтобы до Москвы не долетели).

02. Открытие церквей, свобода вероисповедания. Девяностые годы — время всплеска интереса к религиозным культам, традиционным и не очень. Официально стали работать церкви, теперь за поход туда никого не сажали и не высмеивали. Вдруг выяснилось, что половина бывших "членов партии" на самом деле были очень верующими и не ходили в церковь только потому, что боялись потерять работу/не продвинуться по карьерой лестнице/попасть в тюрьму.

Вместе с официальными религиями стало появляться и множество всяческих фриков и городских сумасшедших — они либо создавали свои мелкие культы, либо предрекали концы света. Однажды в 1993 году мы со старшим братом Мишей взяли в переходе метро одну такую листовку с точной датой конца света (он был назначен на вечер того же дня), пришли домой и стали ждать, и как-то даже расстроились, когда ничего не произошло).

03. Прокоммунистические митинги. В 1991 году коммунистов отстранили от власти и они оказались в весьма непривычной для себя роли — роли оппозиции. Рейтинг коммунистов в наевшимся пустых обещаний обществе был невысоким, и им ничего не оставалось, как выходить на уличные акции протеста. Вдруг выяснилось, что уличные акции могут быть не только "проплачены Госдепом", "организовываться недругами за бугром" и "быть подготовкой к свержению законной власти", но и представлять интересы обычных людей — по крайней мере, именно так заявляли коммунисты, что приходили на митинги.

На фото — 1992 год, милицейские автозаки на митинге коммунистов.

04. Продовольственная помощь от ЕС и США. В самом начале 1990-х годов в страны бывшего СССР стала массово поступать продуктовая гуманитарная помощь. Вдруг выяснилось, что "страны победившего социализма", правительство которых годами рассказывало про тучных коров, колосящиеся поля и всё растущие надои, являются нищими и стоят на пороге голода. "Гуманитарка" тех лет запомнилась многим под общим названием "ножки Буша" — таким названием именовали замороженные окорочка, приплывшие в бывший СССР из США.

В целом, помощь от США и ЕС состояла не только из куриных ножек, но и из многих других продуктов — главным образом, это были консервы а также продукты быстрого приготовления, вроде сухой каши или пюре. Кое-что раздавалось бесплатно, кое-что поступало в магазины в виде товара. На фото — февраль 1992 года, в магазинах продаётся импортное мясо.

05. Официально и полностью разрешили бизнес. Какие-то подвижки в этой сфере наметились уже в 1987 году, когда в СССР разрешили частное предпринимательство и кооперативы, но полностью и окончательно бизнес легализовали только после 1991 года. Многие тут же начали своё дело, занимая те ниши на рынке, которых просто не существовало в СССР. Вдруг выяснилось, что страшные советские костюмы и кожаные туфли-"гады" никому не нужны — вся страна начала одеваться на вещевых рынках, где можно было купить красивые импортные вещи.

06. По телеку стали показывать всё. Начало девяностых годов без преувеличения стало пиком развития телевидения как такового вообще. После распада СССР пропала цензура, и на на ТВ стало появляться множество отличных передач — как аналитически-интеллектуальных, так и развлекательных. Получили возможность полностью раскрыться таланты вроде Влада Листьева, которые в СССР были бы вынуждены прозябать где-то на вторых ролях. Вдруг выяснилось, что советское телевидение с кондовыми тётками, бесконечными репортажами о надоях и перевыполнении плана по чугуну давно всем опостылело; новое телевидение стало ярким, сочным, неожиданным и интересным.

07. Оставались нерешенными жилищные проблемы, многие семьи продолжали жить в коммунальных комнатах или просто по 2-3 поколения в маленьких 1-2 комнатных хрущёвках. Вдруг выяснилось, что за 70 лет существования СССР страна так и не смогла дать каждой семье отдельную квартиру — даже плохонькая "картонная" хрущёвка с комнатами площадью чуть больше коробки из-под холодильника считалась чуть ли не роскошью. В девяностые годы начали предлагать решение этих проблем, но и сейчас эти проблемы остаются нерешенными на 100%.

08. Стало можно выезжать за границу. После распада СССР открылись кордоны бывшего "великого и могучего", и сотни тысяч людей рванули за границу — кто-то просто посмотреть, как живут страны "загнивающего капитализма", кто-то поработать, а кто-то и на постоянное место жительства. Вдруг выяснилось, что закрытые границы в СССР существовали вовсе не для "защиты достижений социалима" (как врали в газетах доверчивым и плохо образованным советским гражданам), а просто для того, чтобы из страны всеобщего счастя не разбежались жители.

На фото — семья этнических немцев готовится уехать на историческую родину, фотоснимок 1992 года.

09. В начале 1990-х годов ходили советские деньги. После распада СССР во вновь созданных странах ещё довольно продолжительное время ходили советские денежные знаки. В Беларуси, кажется, новые деньни стали вводить в 1992 году, а советские рубли принимали наравне с новыми белорусскими до 1993 года. Примерно в это же время вдруг выяснилась и реальная стоимость советских денег — в СССР рассказывали мантры о "долларе стоимостью в 60 полновесных советских копеек", на самом же деле за пару тысяч долларов в 1991-92 году в Москве можно было купить неплохую квартиру.

10. В начале 1990-х массово пришли заграничные фильмы и мультики. По ТВ стали показывать западные боевики, комедии и мелодрамы, дамы стали увлекаться сериалами вроде "Богатые тоже плачут" и "Санта-Барбара", а дети полюбили диснеевские мультфильмы. Вдруг выяснилось, что фильмы про Штирлица, победу в войне и бесконечные советские псевдодокументалки давно всем надоели, и людям хочется чего-то свежего и нового.

В девяностые годы моя семья стала жить намного лучше, чем во времена СССР, так как появилось намного больше возможностей — можно было свободно ездить за границу, устраивать совместные предприятия с иностранцами, зарабатывать валюту. Девяностые запомнились мне большим количеством умных и инициативных людей, которые во времена СССР были вынуждены прозябать лаборантами и младшими научными сотрудниками, а после конца советской власти быстро заработали состояние своим умом и талантами.

Максим Мирович