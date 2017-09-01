Порошенко про учения «Запад-2017»: Россия должна вывести военную технику из Беларуси 3 1.09.2017, 15:36

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Петр Порошенко

Фото: АР

Украина с большим вниманием относимся к проведению российско-белорусских военных учений.

Президент Украины Петр Порошенко заявил про возможные угрозы для территориальной целостности Украины вследствие проведения масштабных российско-белорусских военных учений «Запад-2017». Об этом передает «Радыё Свабода».

«Мы с большим вниманием относимся к проведению этих учений. Видим возможности угрозы, в том числе для территориальной целостности Украины», - сказал Порошенко журналистам во время рабочей поездки в Харьковскую область.

Президент Украины также напомнил, как в 2008 году и позже Российская Федерация под видом учений концентрировала свою технику.

«Сейчас мы будем внимательно мониторить, чтобы вся техника, которая была завезена (в Беларусь) для учений, была выведена и угрозы были сняты», - сказал Порошенко.

На территории Беларуси 14-20 сентября пройдут российско-белорусские учения «Запад-2017». В них планируется задействовать около 13 тысяч военнослужащих. Российские войска начали прибывать в Беларусь 15 августа. Учения пройдут на шести полигонах в Беларуси: Лепельском, Борисовском, Лосьвиде, Осиповичском, полигонах ВВС и войск ПВО - Ружанском и Домановском, а также вблизи деревни Дретунь.

Беларусь пригласила для наблюдения за учениями на своей территории по двое наблюдателей из семи стран.

Напомним, российско-белорусские учения «Запад-2017» на территории Беларуси начнутся в сентябре. Для переброски российского контингента задействовано рекордное количество железнодорожных вагонов – более 4-х тысяч. Многие политики и военные эксперты считают, что российские войска после учений останутся в Беларуси.

В учениях будет задействован ряд военных полигонов на территории Беларуси: под Лепелем, Борисовом, Витебском, Осиповичами, Ружанами и Доманово. Также сообщается, что запланированы рейды на «участке местности» около Дретуни.

8 сентября на Октябрьской площади в Минске в 19.00 начнется Акция предупреждения с требованием отмены учений «Запад-2017».