Играющая в баскетбол морская выдра стала звездой Сети 1.09.2017, 15:45

Живущая в зоопарке американского штата Орегон морская выдра по кличке Эдди в свои 19 лет продолжает играть в баскетбол.

Когда Эдди был маленький, его нашли в одиночестве на побережье Калифорнии и отправили в океанариум в Монтерее для восстановления. В 2000 году он попал в зоопарк в Орегоне.

В 2013-м во время обследования у животного обнаружили артрит локтевых суставов. Ветеринары назначили ему физотерапию, пишет lenta.ru.

Поскольку для плавания морские выдры активно не задействуют эти суставы, смотритель Эдди придумала другой способ — она решила научить его играть в баскетбол. По словам женщины, это было довольно просто, поскольку ее подопечный уже умел приносить предметы. Когда Эдди брал брошенный мяч, она держала руку над кольцом, а потом отводила ее, и мяч оказывался в «корзине».

Каждый раз, когда выдра успешно справлялась, ее вознаграждали лакомством. Указывается, что упражнения пошли животному на пользу.

Первое опубликованное видео с играющим в баскетбол Эдди стало вирусным — его даже показывали на экране во время игры НБА (Национальная баскетбольная ассоциация).