закрыть
1 сентября 2017, пятница, 19:20
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Играющая в баскетбол морская выдра стала звездой Сети

  • 1.09.2017, 15:45

Живущая в зоопарке американского штата Орегон морская выдра по кличке Эдди в свои 19 лет продолжает играть в баскетбол.

Когда Эдди был маленький, его нашли в одиночестве на побережье Калифорнии и отправили в океанариум в Монтерее для восстановления. В 2000 году он попал в зоопарк в Орегоне.

В 2013-м во время обследования у животного обнаружили артрит локтевых суставов. Ветеринары назначили ему физотерапию, пишет lenta.ru.

Поскольку для плавания морские выдры активно не задействуют эти суставы, смотритель Эдди придумала другой способ — она решила научить его играть в баскетбол. По словам женщины, это было довольно просто, поскольку ее подопечный уже умел приносить предметы. Когда Эдди брал брошенный мяч, она держала руку над кольцом, а потом отводила ее, и мяч оказывался в «корзине».

Каждый раз, когда выдра успешно справлялась, ее вознаграждали лакомством. Указывается, что упражнения пошли животному на пользу.

Первое опубликованное видео с играющим в баскетбол Эдди стало вирусным — его даже показывали на экране во время игры НБА (Национальная баскетбольная ассоциация).


Мнение

Коммунисты, назад!
Коммунисты, назад! Ирина Халип
Топ-5 тэзісаў мэму «Вяйшнорыя»
Топ-5 тэзісаў мэму «Вяйшнорыя» Севярын Квяткоўскі
Послушай Лукашенко и сделай наоборот
Послушай Лукашенко и сделай наоборот Леонид Злотников
Как консолидировать нацию
Как консолидировать нацию Николай Статкевич


Интервью

Войска Вейшнории придут на помощь Новгородской республике и Тверскому княжеству
Войска Вейшнории придут на помощь Новгородской республике и Тверскому княжеству
Вадим Кабанчук: Белорусские патриоты будут действовать
Вадим Кабанчук: Белорусские патриоты будут действовать
Юрий Хащеватский: Лукашенко похож на старшину из анекдота
Юрий Хащеватский: Лукашенко похож на старшину из анекдота
Ольга Николайчик: Мы – потомки Острожского и Калиновского
Ольга Николайчик: Мы – потомки Острожского и Калиновского