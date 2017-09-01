Путин обнаружил у русских «ядерный реактор» 17 1.09.2017, 15:53

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Правитель заверил россиян, что теперь они должны «толкать страну вперед».

Президент РФ Владимир Путин выступил в Ярославле на открытом уроке «Россия, устремленная в будущее», сообщает ria.ru.

Помимо всего прочего, Путин сделал удивительное «открытие», благодаря которому можно теперь обязать россиян постоянно «толкать страну вперед».

«Если мы существуем более тысячи лет и так активно развиваемся, укрепляем себя, значит, что-то у нас есть такое, что этому способствует. Это что-то — это внутренний ядерный реактор нашего народа, нашего русского человека, российского человека, который позволяет двигаться вперед. Это некая пассионарность, которая толкает нашу страну вперед», — сказал Путин.