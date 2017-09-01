Минчанин: Банк снял с меня лишних 1200 евро 11 1.09.2017, 16:01

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Белорус пытается разобраться, как пропали деньги с его карточки.

Юрий с друзьями уехал в отпуск в Италию на три недели. Парень взял с собой наличку и карточку MasterCard от «Приорбанка». Он говорит, что четко знал, сколько у него денег с собой, и лишних трат не делал. Каково же было его удивление, когда через месяц после возвращения из отпуска он получил сообщение о техническом овердрафте...

— Карточка у меня дебетовая. За рубежом я ее использую последние года три, — рассказал Юрий Onliner.by. — В этом году мы с друзьями отдыхали в Италии с 27 июня по 19 июля. Путешествовали на авто с севера на юг и обратно, сменив около 10 отелей. Машину бронировал я в компании AVIS. Тогда с моей карты списались 1386,71 евро, о чем у меня есть SMS. Автомобиль потом вернули, и вопросов никаких у компании не было. Забегая вперед сообщу, что каждое лето в Италии я арендую автомобиль у данной компании, только в разных городах, и везде использовал эту карточку. Никогда не возникало никаких проблем.

В самом начале поездки у ребят украли личные вещи, правда, карточка и немного налички остались. Юрий понял: на карте денег может не хватить, попросил друзей дать ему взаймы и перевести деньги на карточку. После прилета минчанин сразу же снял все оставшиеся деньги с карточки, оставив там всего 2 евро.

— 21 июля мне приходит SMS о том, что у меня на счету минус 89,90 евро, — говорит Юрий. — Я сразу же позвонил в банк с претензией. Не спорю, разговор был на повышенных тонах, и от греха подальше по предложению сотрудника банка я блокирую карточку.

Как мне объяснили, данный долг образовался из за какого-то отеля, который не вовремя предоставил какое то подтверждение. Я попросил по телефону опротестовать данную транзакцию и внятно объяснить, как можно списать деньги клиента с карточки, если данных денег там нет... Оператор пообещал это сделать, и я успокоился.

Но не тут-то было. Через месяц, 21 августа, парень получил SMS о том, что ему нужно погасить технический овердрафт в размере 1218 евро.

— Оказывается, несмотря на мое прямое указание заблокировать карточку, ее не заблокировали, и в «автоматическом режиме», со слов оператора, списали еще сумму за арендованный автомобиль, — возмущается Юрий. — В разговоре со мной начальник отдела сказала, мол, да, блокировку предложили, я согласился, но связь прервалась, а оператор не смог перезвонить, и он наказан. На вопрос, как списались деньги, она ответила, мол, это сумма за арендованный автомобиль. Деньги вроде бы списались, но потом вернулись на счет, так как фирма проката не предоставила нужные документы. А сейчас списание произошло в автоматическом режиме. Мне вот только непонятно, на каком основании тогда SMS пришла о том, что деньги списались, почему нет SMS о возврате средств. Более того, почему суммы списания разные? И как можно войти в минус на дебетовой карте, по ней не было никаких кредитов...

Юрий овердрафт погасил, говорит, чтобы не капала каждый день пеня. Но сейчас спорит с банком о возврате денег. Говорит, оставлять эту ситуацию не намерен.

«Приорбанк»: «Мы рекомендуем нашим клиентам внимательно следить за балансом»

— Из сообщения очевидно, что у держателя карточки существуют сомнения относительно перечня операций, которые отражены в выписке по счету за определенный период времени, правильности отражения по счету транзакции, которую держатель карточки осуществлял в определенной торговой точке, — прокомментировал ситуацию «Приорбанк».

— В свою очередь банк заинтересован в максимально короткие сроки и в доступной форме пояснить клиенту перечень операций по счету, а также при необходимости предоставить услуги по опротестованию операций по счету, с которыми не согласен держатель карточки, в соответствии с правилами международной платежной системы. Для этого ему необходимо обратиться в банк с письменным заявлением.

— В целом мы рекомендуем нашим клиентам особенно внимательно следить за балансом, находясь за границей. Очень часто списание средств там происходит дольше, чем в Беларуси. Процесс списания денежных средств построен по одному принципу во всех банках. С целью безопасности финансов клиента сначала сумма блокируется на карте, и непосредственно в этот момент банк уведомляет клиента о совершенной им операции с помощью SMS.

При этом если торговая точка в течение 8 дней не предоставила банку финансовые документы, сумма на счете разблокируется и становится доступной для пользования клиентом. SMS-оповещение в данном случае не предусмотрено, так как разблокировка не является зачислением. Торговая точка предоставляет финансовые документы о закрытии сделки в течение 30 дней, и только после этого происходит окончательное списание со счета. В случае выявления расхождений необходимо обращаться в банк с заявлением.