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Раздевшегося перед танками минчанина осудили на два года

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  • 1.09.2017, 16:12
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На суде минчанин полностью признал свою вину.

Центральный районный суд Минска на 2 года колонии общего режима осудили Павла Труханова, который 24 июня во время репетиции парада обнажился перед колонной военной техники, передает «Радыё Свабода».

Напомним, происшествие произошло вечером 24 июня на улице Орловской. Мужчина выскочил на проезжую часть и снял штаны перед колонной танков. Когда милиционер попытался задержать его, мужчина ударил правоохранителя. Происшествие снял на видео случайный наблюдатель и выложил в интернет.

33-летнего Труханова задержали в тот же день. До суда он находился под стражей. Его обвинили в хулиганстве и насилии в отношении сотрудника органов внутренних дел.

На суде мужчина полностью признал свою вину, хотя и додал, что события того вечера помнит плохо, потому что был пьян.


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