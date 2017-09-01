Какие самые популярные имена среди новорожденных минчан 7 1.09.2017, 16:19

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Родители полагают, что редкое имя поможет ребенку в будущем.

Сегодня начальница отдела ЗАГСа Московского района Наталья Филимонова (рассказала), какими именами чаще всего называли новорожденных в районе в этом году.

Citydog.by решил сравнить эту информацию с самыми популярными именами в другом минском районе – Ленинском (информацию в июле журналистам предоставили в местном ЗАГСе). Вот что получилось.

Интересно, что в числе редких имен Ленинского района оказались такие мужские имена: Лександр, Дамиан, Радимир, Ричард, Францишек, Мартин, Матфей, Дэвид, Кристиан.

А вот список редких женских имен: Иллирика, Иванна, Лилу, Мика, Тиара, Лея, Тея, Лия, Тая, Мила, Соня (не путать с Софией).

«Родители хотят выделиться, когда называют детей редкими именами. Они полагают, что имя поможет ребенку в будущем, и хотят сделать его более заметным», – отмечает начальница отдела ЗАГС администрации Ленинского района Юлия Скирпичникова.