Россию ждет судьба СССР 5 Денис Попович

1.09.2017, 16:27

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Нынешняя Россия гораздо слабее Советского Союза, поэтому время для Кремля может пойти гораздо быстрее.

Происходящее в мире имеет все признаки новой холодной войны между Россией и США. Она не грозит перерасти в ядерную, но стороны уже вовсю показывают свои военные мускулы во время многочисленных учений. Одним из полей битвы «Холодной войны-2» стала Украина. Она же и является для России вторым Афганистаном. Конец новой холодной войных также совершенно предсказуем – Россию может ждать судьба СССР.

Общую картину новой холодной войны позволяют понять несколько несвязанных и разнесенных между собой во времени событий. Российская Федерация производит ракетные пуски в Крыму (28 августа запущена крылатая ракета в рамках учений ударных сил Черноморского флота РФ – ракета сбита многофункциональным российским истребителем Су-30СМ) и производит масштабную переброску войск для проведения грандиозных военных маневров «Запад-2017», которые пройдут на территории РФ и Беларуси с 14 по 20 сентября 2017 года. Несмотря на заявления белорусской и российской сторон о том, что эти маневры носят чисто оборонительный характер, у соседей Беларуси – Польши, Украины и стран Балтии – есть обоснованные опасения по воду истинных намерений Кремля.

Во-первых, масштабы переброски войск – от юга России и практически до Ленинградской области – свидетельствуют о том, что в учениях будет задействовано очень много российских солдат (по оценкам белорусской стороны, до 100 тысяч военнослужащих). При этом, по официальным данным, в Беларусь должны быть переброшены всего 3 тысячи российских военнослужащих, но и для их переброски российская сторона задействовала свыше 4 тысяч железнодорожных вагонов. По заявлению министра обороны Украины Степана Полторака, такое количество транспорта можно использовать для перемещения очень большой группировки, чья численность значительно превышает заявленную.

Во-вторых, как мы уже сообщали, для проведения этих учений на территории России будут задействованы бронетанковые соединения, а также части ВДВ, что само по себе исключает их оборонительный характер. Собственно говоря, в РФ этого и не скрывают, поясняя, что части ВДВ будут отрабатывать именно наступательные операции: десантирование на незнакомой местности, охваты противника, переброску на дальние расстояния и т. д.

По мнению белорусской оппозиции, все эти факты говорят о том, что Россия после завершения учений 20 сентября может и не вывести свою армаду назад, а просто готовит бескровную оккупацию их страны. В свою очередь, страны Балтии полагают, что новый плацдарм в Беларуси позволит России совершить сухопутный бросок в сторону Калининградской области, которая в настоящее время зажата между Балтийским морем, Литвой и Польшей.

Кроме того, учения «Запад-2017», вне всякого сомнения, носят демонстрационный характер. Они должны показать геополитическим противникам РФ мощь российской армии. Из этой же серии и учения с ракетными пусками в Крыму – они должны продемонстрировать, что РФ является хозяином в Черном море и лишний раз предостеречь от возможных попыток вернуть аннексированный Крым в состав Украины военным путем.

Главным геополитическим противником России являются США. Их ответ носит как симметричный, так и ассиметричный характер. Симметричным ответом являются организация и проведение военных учений в рамках Североатлантического альянса, а также со странами, которые не входят в НАТО. К примеру, одновременно с учениями «Запад-2017» в середине сентября запланировано проведение военных маневров между США и Финляндией вблизи побережья Швеции.

Кроме того, еще раньше, в начале 2017 года, началась переброска дополнительной многонациональной дивизии на восточный фланг НАТО. Части этой дивизии дислоцируются в Польше и странах Балтии и ее основой являются бронетанковые подразделения армии США. Присутствие этой дивизии должно предостеречь Кремль от агрессивных действий в регионе.

И, наконец, ассиметричный ответ заключается в экономическом давлении на РФ. Недавно США приняли решение об усилении санкций в отношении России, но эта мера связана не столько с учениями «Запад-2017», сколько с агрессией РФ против Украины, которая продолжается с 2014 года.

Собственно, Украина и стала одним из полей битвы в новой холодной войне. Обеспечив аннексию Крыма, Россия дала понять, что претендует на роль одного из мировых лидеров, который оставляет за собой право решать судьбу по крайней мере своих ближайших соседей.

Но даже могущественный СССР не решался после завершения Второй мировой войны аннексировать чужие территории. Поэтому агрессия России против Украины стала неожиданностью для Запада, но инструменты борьбы с этой агрессии были выбраны те же, что и много лет назад против Советского Союза – экономические санкции, медленное удушение, которое в среднесрочной перспективе не позволит России содержать большую армию, способную угрожать соседям.

Так и не вступив в большую войну, Советский Союз истощил себя участием в локальных конфликтах, самым заметным из которых была война в Афганистане. Свой Афганистан есть и у России. Это война на Донбассе, в которую Путин ввязался для того, чтобы выторговать для себя признание аннексии Крыма. Такое мнение выразил оппозиционный российский политик Илья Пономарев – единственный депутат российской Госдумы, не поддержавший в свое время интервенцию в Крым.

По словам Пономарева, Кремль пытался заставить Киев и Запад согласиться на аннексию полуострова в обмен на прекращение войны на Донбассе. Однако, по мнению российского политика, этот план провалился, и Путин уже не может покинуть Донбасс без «потери лица».

Новой «разменной монетой» стало участие России в сирийской войне, начавшейся в сентябре 2015 года. «Сирийскую карту» под видом участия в борьбе с мировым терроризмом Кремль пытался обменять уже на всю Украину. Этот план также провалился, а российская армия, которая сначала должна была участвовать в этой войне лишь в виде сравнительно небольшого авиакрыла, сейчас все глубже и глубже увязает в сирийских песках. Из разных точек Сирии приходят свидетельства о присутствии там уже сухопутных сил РФ. По состоянию на май 2017 года российские СМИ говорили о 34 погибших российских военных, часть из которых были убиты во время поспешного отхода российских подразделений из Пальмиры в декабре 2016 года.

Таким образом, на шее у российских налогоплательщиков, помимо экономических санкций, висят сразу две войны, каждая из которых была начата для того, чтобы отвлечь внимание от предыдущей. История с развалом СССР вследствие поражения в первой холодной войне повторяется на новом витке спирали. Но нынешняя Россия гораздо слабее Советского Союза, поэтому время для Кремля может пойти гораздо быстрее…

Денис Попович, «Слова и Дела»