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Активистам начали приходить странные «письма счастья»

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  • 1.09.2017, 17:01
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Участникам акции против беззакония в суде прислали пустой протокол без текста.

Участники акции, которая проходила в центре Минска 16 августа, начали получать протоколы из Центрального РУВД, пишет «Салідарнасць».

Копии соответствующих документов получила жительница Бобруйска Валентина Коваленко, а также правозащитница Тамара Сергей, которая также принимала участие в пикетировании.

Тогда на улицу вышли несколько женщин, недовольных работой правоохранительной системы Беларуси. В руках протестующие держали плакат с надписью «Старшыню Вярхоўнага суда Рэспублікі Беларусь Валянціна Сукало – у адстаўку».

По словам юриста, белорусская милиция, пытаясь привлечь участниц акции к административной ответственности, сама себя дискредитировала.

Они прислали пустой протокол, – рассказала Тамара Сергей. – Там в графах, где должно быть описание правонарушения, которое якобы я совершила, вообще пусто. Они написали номер протокола, поставили подпись, но самого текста просто нету!

Кроме того, милиция не вызвала участниц акции для дачи пояснений, что является обязательной процедурой.

Это значит, что они настолько сейчас чувствуют свою безнаказанность и свою силу перед нами, и не хотят соблюдать элементарные правила составления таких документов. Они уверены, что для нашего суда и этого будет достаточно. Это просто неуважение к стране, – отметила собеседница.

Правозащитница добавила, что власти вообще не имеют права привлекать граждан за участие в мирном пикетировании.

Мы воспользовались своим конституционным правом на выражение своего мнения. Заранее подали заявление на проведение пикетирование. Но мы не получили ответ на наше заявление вовремя. Позже пришел ответ, в котором нам запрещали пикет, потому в этот день и время там якобы должен был сниматься какой-то фильм. В действительности же там были только сотрудники милиции, которые снимали нас. То есть, мы оказались главными действующими лицами этого «фильма», – прокомментировала инцидент Тамара Сергей.


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