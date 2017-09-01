Активистам начали приходить странные «письма счастья» 5 1.09.2017, 17:01

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Участникам акции против беззакония в суде прислали пустой протокол без текста.

Участники акции, которая проходила в центре Минска 16 августа, начали получать протоколы из Центрального РУВД, пишет «Салідарнасць».

Копии соответствующих документов получила жительница Бобруйска Валентина Коваленко, а также правозащитница Тамара Сергей, которая также принимала участие в пикетировании.

Тогда на улицу вышли несколько женщин, недовольных работой правоохранительной системы Беларуси. В руках протестующие держали плакат с надписью «Старшыню Вярхоўнага суда Рэспублікі Беларусь Валянціна Сукало – у адстаўку».

По словам юриста, белорусская милиция, пытаясь привлечь участниц акции к административной ответственности, сама себя дискредитировала.

– Они прислали пустой протокол, – рассказала Тамара Сергей. – Там в графах, где должно быть описание правонарушения, которое якобы я совершила, вообще пусто. Они написали номер протокола, поставили подпись, но самого текста просто нету!

Кроме того, милиция не вызвала участниц акции для дачи пояснений, что является обязательной процедурой.

– Это значит, что они настолько сейчас чувствуют свою безнаказанность и свою силу перед нами, и не хотят соблюдать элементарные правила составления таких документов. Они уверены, что для нашего суда и этого будет достаточно. Это просто неуважение к стране, – отметила собеседница.

Правозащитница добавила, что власти вообще не имеют права привлекать граждан за участие в мирном пикетировании.

– Мы воспользовались своим конституционным правом на выражение своего мнения. Заранее подали заявление на проведение пикетирование. Но мы не получили ответ на наше заявление вовремя. Позже пришел ответ, в котором нам запрещали пикет, потому в этот день и время там якобы должен был сниматься какой-то фильм. В действительности же там были только сотрудники милиции, которые снимали нас. То есть, мы оказались главными действующими лицами этого «фильма», – прокомментировала инцидент Тамара Сергей.