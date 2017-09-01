Генерал США: Мы не верим цифрам учений «Запад-2017» 1 1.09.2017, 17:10

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Бен Ходжес

Фото: EPA

Кремль умышленно занижает количество участников маневров.

Командующий Сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес в пятницу призвал Россию пригласить СМИ для наблюдения за военными учениями "Запад - 2017" и говорит, что у него нет основания верить информации о масштабах учений, которую предоставляет Москва.

"Русские не дали нам серьезных причин верить цифрам, о которых они говорят", - сказал в пятницу журналистам в Вильнюсе Б.Ходжес на совместной пресс-конференции с министром обороны Литвы Раймундасом Кароблисом, пишет delfi.lt.

Москва сообщает, что в учениях будет задействовано менее 13 000 военнослужащих, но представители НАТО говорят, что эта цифра искусственно занижена, потому что учения разбиты на отдельные части с целью избежать обязанности приглашать наблюдателей. Б.Ходжес сказал, что Россия могла бы развеять беспокойство, если бы пригласила журналистов наблюдать за учениями, как это делают страны Запада. "Я считаю, что все могло бы быть разрешено и все бы могли бы расслабиться, если бы Российская Федерация всюду пригласила СМИ, как это делается в литовских, германских и американских вооруженных силах", - сказал Б. Ходжес.

Он подчеркнул, что твердо уверен в сдерживающих силах НАТО в регионе, но добавил, что Альянс обязан оставаться бдительным. "Быть бдительными - обязанность всех наших служб безопасности. Все же я не слыву предсказателем будущего", - сказал генерал. На время учений США направили в Литву дополнительные истребители и роту солдат, но американский генерал отметил, что учения альянса будут проходить по согласованным ранее графикам. В этом году в Латвии, Литве, Эстонии и Польше также дислоцировано по батальону - около тысячи - военных из различных стран НАТО. Россия и Беларусь утверждают, что предстоящие учения будут носить чисто оборонный характер. Литовский министр обороны Раймундас Кароблис отметил в пятницу, что на учениях "за обороной может последовать имитация контрнаступления и наступления".