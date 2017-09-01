Что сулит белорусам День знаний 1 1.09.2017, 17:23

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Фото: belynichi.edu.by

График «под Колю» и другие «новшества» белорусских властей.

Праздничные линейки в этом году проходят аккурат в День знаний — 1 сентября. Учиться в 2017/2018-м в стране будут около 2 миллионов человек.

В Беларуси более 8 тысяч учебных заведений, в которых работает около 451,8 тысячи человек, пишет tut.by. Учитывая, что рабочей силы в стране примерно 4,5 миллиона, можно сказать, что каждый десятый трудится в системе образования. В этом году к ним присоединятся еще 5,7 тысячи молодых специалистов. Тех, кого они будут учить, почти в четыре раза больше.

Школьников в этом учебном году будет больше, чем в прошлом. Одних только первоклашек — почти на 4 тысячи. Если в 2016/17 за парты село 106,3 тысяч шести- и семилеток, в этом — около 110 тысяч. Заниматься они будут уже по обновленным учебным программам. И это далеко не все новшества, которые ждут современных школьников и студентов:

Многие в этом году будут заниматься по обновленному графику — с 9 утра.

Возможно, им уже не придется сдавать экзамены в гимназии.

Зато в 9-м классе, вероятно, предстоит независимый экзамен, который будет принимать незнакомый учитель…

… а после 11-го придется проходить дополнительные испытания в вуз.

Зато в университете они будут выбирать, оставаться бакалавром или выучиться на магистра.