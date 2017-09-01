Сокращенный экс-замглавы Мингорисполкома нашел себе теплое местечко

Сокращенный экс-замглавы Мингорисполкома нашел себе теплое местечко4
- 1.09.2017, 17:53
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Доморацкий будет работать в той же сфере, которую он курировал на прежней должности.
Вчера у экс-зампреда Мингорисполкома Андрея Доморацкого был последний день в этой должности, а уже сегодня он занял новый пост, пишет tut.by.
Он стал начальником главного управления потребительского рынка, указано на сайте организации.
Напомним, Доморацкий работал зампредом Мингорисполкома и курировал вопросы торговли, общепита, гостиниц и другие. С 1 сентября эту должность в Мингорсполкоме решили сократить.
Должность начальника главного управления потребительского рынка Мингорисполкома была вакантна с апреля 2017 года, когда экс-главу ГУПР Сергея Барисевича задержал КГБ по подозрению в коррупции.
Таким образом, Доморацкий будет работать в той же сфере, которую он курировал на прежней должности.