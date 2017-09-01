Чем французского студента поразил Гродно 3 1.09.2017, 18:00

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Несколько вещей Клемана Шнайдера потрясли.

Клеману Шнайдеру 19 лет. Он приехал в Гродно из Парижа. Парень изучает в университете политику и экономику. Клеман решил учить русский язык в летней школе при университете Янки Купалы. Он считает, что знание русского — плюс для резюме, пишет vgr.by.

«Асцярожна, дзверы зачыняюцца!»

— Грамматика русского языка похожа на немецкий язык. Там, например, есть падежи. Во французском их нет.

Клеман трижды был в России: в Москве, Петербурге, Туле. Считает, что люди в Беларуси и России отличаются.

— В Беларуси люди очень добрые. Не знаю, почему. Но эту разницу я очень чувствую, — парень прикладывает руку к груди.

Он заметил, что мало кто говорит в Беларуси по-белорусски. Зато он встречает много белорусского в транспорте и в университете. Он даже выучил несколько слов: «краіна», «зямля» и «Асцярожна, дзверы зачыняюцца!».

— Оказывается, что в русском и белорусском языках есть «фальшивые друзья». Думаешь, что у слов, которые похоже звучат, одно значение, а оказывается совсем разные, — делится открытием Клеман. — Беларусь это другая страна, не Россия, другая культура, другой язык. Я думаю, люди гордятся Беларусью. Франция тоже очень патриотичная страна, но этот патриотизм не так сильно заметен. Я не могу понять, почему между нами такая разница.

Гуси на дороге и дешёвый проезд

Несколько вещей Клемана потрясли в Беларуси. Когда он ехал на экскурсию в Пружаны, то увидел на дороге пять или шесть гусей.

— Это было странно. Такое невозможно увидеть на дороге во Франции.

Транспорт отличается по скорости. Клеман ехал на ночном поезде из Гродно в Брест 12 часов. Из Парижа в Марсель, а это 830 км, поезда долетают за три часа.

Не видно вегетарианцев, а «одежда из Европы» на каждом углу

Еда не произвела на студента большого впечатления. Главное, что он заметил, что много капусты и мяса. При этом почти нет вегетарианцев, в отличие от его родной страны. Парня удивило, что летом едят суп. По его словам, они дома готовят суп только зимой. Клеману понравилось, что в магазинах можно найти кукурузные хлопья неглазированные, без сахара.

В одежде он отличий не заметил.

— Молодые люди одеваются так же, как в Париже. Это международная мода: в Беларуси, Европе, Америке. А вот в Туле молодёжь отличается. Бросаются в глаза магазины «Одежда из Европы». Они везде. Это было очень странно. У нас такого нет. Вообще одежда не очень дорогая, но известные бренды стоят столько же, как и в Европе.

Клеман будет советовать друзьям приехать в Беларусь, потому что это пока малоизвестная для них страна. Приезд облегчает безвизовый режим.

— В Гродно мне понравилась архитектура. Это очень европейский город, в отличие от советского Минска.