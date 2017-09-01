Властелин мира 1 Антон Орехъ, «Эхо Москвы»

1.09.2017, 18:06

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Антон Орехъ

Вся политика РФ последних лет неукоснительно направлена на превращение своих граждан в идиотов.

Ну, да, конечно, все это совершенно не связано с выборами — это просто День Знаний, это просто так совпало с 1 сентября. И президент России вовсе не собирается охмурять молодежь и подростков. Но помимо скрытых смыслов, во всех этих встречах есть и явное содержание. И на сей раз Владимир Владимирович говорил, в числе прочего, об искусственном интеллекте.

Заметьте — эту тему выбрал не сам Путин, эту тему выбрал школьник, и ответ у российского президента получился по Фрейду. Путин одновременно подчеркнул две вещи. Во-первых, сообщил, что тот, кто будет лидером в области искусственного разума, станет властелином мира. На фоне высокопарных рассуждений о величии России, о ее тысячелетнем существовании вопреки всем невзгодам и испытаниям, о ядерном реакторе внутри русского человека — так вот на этом фоне размышление о властелинах мира слышится, как потаенная мечта. И тут уже дело за малым: создай искусственный интеллект, вырвись в мировом масштабе вперед всех и властвуй планетой!

А, во-вторых, Путин не был бы Путиным, если бы не чуял подвоха за каждым углом. Ведь это же очень опасно, если искусственным интеллектом будет обладать кто-то один! Но опять же: создай этот кибермозг, вырвись вперед всех, сосредоточь в своих руках — и никакой беды не случится. Ведь наши руки — самые чистые и самые надежные. Это в чьих-то чужих руках такая возможность таит массу опасностей, но на нас-то с вами можно положиться, верно! Если Россия станет монополистом в искусственном интеллекте, планета сможет спать спокойно.

Осталось прояснить только одно: как у нас обстоит дело с разработками в этой области? Насколько наша страна приблизилась к интеллектуальному прорыву? Я не хочу никого обидеть, но иногда мне кажется, что первейшая задача в стране — это разработка не искусственного разума, а разума самого обыкновенного, естественного, человеческого. Постановка на место тех мозгов, которые находятся в черепной коробке, а не в микрочипах.

Я даже не про то, что тысячи ученых уезжают из России, куда глаза глядят. Не о том, что ради производства танков и ракет сокращаются ассигнования на образование и ту же науку, и на искусственный интеллект после всего этого остается три копейки одной монетой.

Я о том, что вся политика государства последних лет неукоснительно направлена на превращение граждан в идиотов. На обратное преобразование человека в обезьяну. Достаточно просто включить российский телевизор и посмотреть, что там показывают и что потом происходит с теми, кто регулярно это смотрит. Какая-то высшая сила целенаправленно лишает нас разума, здравого смысла. И порою мне кажется, что я знаю имя и отчество этой силы.

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»