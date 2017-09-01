12 границ государств, которые расскажут об отношениях между этими странами 2 1.09.2017, 18:20

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Государственные границы очень красноречиво демонстрируют отношения между державами.

Одни страны ограждаются друг от друга бетонными стенами и колючей проволокой, другие не утруждают себя даже установкой бросающихся в глаза знаков пересечения государственной границы, а у третьих и вовсе на разделительной линии работает уютное кафе.

Государственные границы очень красноречиво демонстрируют действительные отношения между державами. Гораздо более правдиво, чем вынужденные рукопожатия и вежливые улыбки политиков, пишет travelask.

Норвегия и Швеция

Нидерланды и Бельгия

Вот так обозначена граница, которая пролегает через город Барле.

Бывший Западный и Восточный Берлин

До падения Берлинской стены в западной части города для освещения использовали галогенные лампы, а в восточной - натриевые. По сей день можно увидеть отличие.

Южная и Северная Корея

Северная Корея ночью не светится вообще.

США (справа) и Россия (слева)

США (слева) и Мексика (справа)

США и Канада

Город Дерби Лайн оказался разделенным канадо-американской границей. Кое-где граница проходит прямо через различные помещения.

Испания и Португалия

Португалия не может похвастаться такими же хорошими дорогами, как в Испании.

Индия и Пакистан

Из космоса граница между двумя этими странами выглядит как светящаяся оранжевая линия.

Гаити и Доминиканская Республика

Ситуация с вырубкой лесов в Гаити плачевная. Поразительная разница с Доминиканской Республикой видна на границе.

Польша и Украина

Эти рыбы, созданные художником Ярославом Козярой, символизируют единство и торговлю между польской и украинской стороной.

Аргентина, Парагвай и Бразилия