12 границ государств, которые расскажут об отношениях между этими странами

12 границ государств, которые расскажут об отношениях между этими странами2
- 1.09.2017, 18:20
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Государственные границы очень красноречиво демонстрируют отношения между державами.
Одни страны ограждаются друг от друга бетонными стенами и колючей проволокой, другие не утруждают себя даже установкой бросающихся в глаза знаков пересечения государственной границы, а у третьих и вовсе на разделительной линии работает уютное кафе.
Государственные границы очень красноречиво демонстрируют действительные отношения между державами. Гораздо более правдиво, чем вынужденные рукопожатия и вежливые улыбки политиков, пишет travelask.
Норвегия и Швеция
Нидерланды и Бельгия
Вот так обозначена граница, которая пролегает через город Барле.
Бывший Западный и Восточный Берлин
До падения Берлинской стены в западной части города для освещения использовали галогенные лампы, а в восточной - натриевые. По сей день можно увидеть отличие.
Южная и Северная Корея
Северная Корея ночью не светится вообще.
США (справа) и Россия (слева)
США (слева) и Мексика (справа)
США и Канада
Город Дерби Лайн оказался разделенным канадо-американской границей. Кое-где граница проходит прямо через различные помещения.
Испания и Португалия
Португалия не может похвастаться такими же хорошими дорогами, как в Испании.
Индия и Пакистан
Из космоса граница между двумя этими странами выглядит как светящаяся оранжевая линия.
Гаити и Доминиканская Республика
Ситуация с вырубкой лесов в Гаити плачевная. Поразительная разница с Доминиканской Республикой видна на границе.
Польша и Украина
Эти рыбы, созданные художником Ярославом Козярой, символизируют единство и торговлю между польской и украинской стороной.
Аргентина, Парагвай и Бразилия