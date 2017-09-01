Жена Игоря Комлика: Признаваться в том, чего не делал, муж не собирается 1.09.2017, 18:45

Игорь Комлик

Светлана Комлик заявила, что ее муж не унывает и даже в этой ситуации нашел свои плюсы.

Завтра, 2 сентября, исполнится месяц со дня обысков в офисах независимых профсоюзов РЭП и БНП и их активистов.

По-прежнему в СИЗО №1 находится Игорь Комлик – главный бухгалтер профсоюза РЭП. Praca-by.info связался с женой Игоря Светланой, чтобы узнать последние новости о нем.

– Изменилось немногое, на самом деле, – говорит Светлана. – Мужа перевели в камеру меньшей площади. Теперь вместо 16 человек их четверо. Живут общежитием – все делят поровну. Игорь никогда не унывает и в этой ситуации нашел свои плюсы. Говорит, что кормят в изоляторе хорошо. У него много времени на чтение книг, сон и физкультуру. Шутит: «Наверное, в космос готовят».

Связь держим через письма и адвоката. Я предполагаю, что находится он там будет еще месяц. Следственных действий пока не ведется. Признаваться в том, чего не делал, муж не собирается. Наверное, ждут, когда он сдастся и начнет давать признательные показания, – продолжается Светлана. – Так как из дома забрали всю технику, в интернет выйти нет возможности и новости просматривать не могу.

В переписке Игорь рассказывает, что ему много пишут и он всем отвечает. Хочу поблагодарить всех людей за поддержку – это действительно важно для него, – заключает она.

Напомним, что отправить письмо или открытку Игорь Комлику можно по адресу: СИЗО №1, г.Минск, ул.Володарского, 2, 220030, Игорю Комлику