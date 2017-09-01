Валерий Исаев об игре с Люксембургом: Как живем, так и играем! 1 1.09.2017, 18:58

Футбольный агент прокомментировал матч сборных Люксембурга и Беларуси.

Футбольный агент Валерий Исаев прокомментировал поражение сборной Беларуси от команды Люксембурга (0:1) в отборочном матче чемпионата мира-2018.

"А для меня ничего со знаком "экстра" не произошло. И играть достойно мы начнем тогда, когда сделаем TESLA. Мы почему-то говорим, что американцы молодцы, сделали такой автомобиль. Но что этому предшествовало аккуратно запиваем. TESLA — это все со словом свободное. Рынок, суд, выборы и много много всего. Я к чему это все. Как живем, так и играем! Не улыбающиеся, закрепощенные на поле и за его пределами, не здоровающиеся футболисты. Замкнутые и не жизнерадостные тренеры. Несвободная и вечно оправдывающаяся федерация. И печально то, что 12-13-14-летние пацаны такие же... Это через десять лет будут такие же "позитивные" парни. Они в этом возрасте не испытывают радости от вызова в сборную. А в сборную у нас зовут по умолчанию, вызовом на клуб или звонком администратора.

Люксембург — население 500 тысяч. Почти мой город. Игроки индивидуально сильнее наших, во всяком случае в этой игре. Большинство команды легко обыгрывает один в один, это и создает сразу остроту. Не нужно с Люксембургом выкладываться, лететь, быть злым, иметь твердый характер. С Люксембургом нужно играть в футбол, обыгрывать, делать точную передачу, выигрывать единоборство. Так и не понял, а зачем Алисейко нужен был быстрый гол? Меня бы устроил гол и на 30-й и на 70-й. Соперник давал играть и атаковать два тайма. Сборная играет в тот же футбол, что играло Жодино. Ни лучше, ни хуже. Криушенко опытный, грамотный тренер.Он не революционер. Если говорить о том, что сегодня, то нужен тренер, такой как Дулуб. Если игроки из чемпионата Беларуси, то должен играть Иванов, кто-то же должен делать точные передачи и при этом вперед, кто-то должен обострять.

Нужен менеджер сборной, такой как Шунто. Люксембург, как "Крумкачы" — второй состав, а играют не хуже. Я сразу говорил, что история "Крумкачоў" гораздо симпатичнее и реальнее истории "Белых Крылаў" (очень неудобно теперь перед Короткевичем). Если о том, что завтра, то футбол в средних школах для всех, изменение подходов при наборе мальчишек(предпочтение не мощным, а техничным), тренировочный процесс не в тактику, а в технику, качественные натуральные поля в каждой деревне, искусственные поля в каждом дворе. И все это бесплатно! Это для начала", — написал Исаев в Facebook.