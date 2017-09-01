iPhone 8: чего ждать от юбилейной новинки Apple 1.09.2017, 19:08

Компания Apple представит смартфон iPhone 8 12 сентября.

Официальная презентация юбилейного смартфона от Apple состоится осенью 2017 года, а пока остается теряться в догадках и переосмысливать слухи, пишет internetua.com. Какими нововведениями удивит новый флагман?

По неофициальным данным, компания Apple планирует выпустить сразу три смартфона — две обновленные версии легендарного iPhone 7 и новинку линейки iPhone 8.

Вероятнее всего аппарат будет иметь беспроводную зарядку. Кнопка Home станет виртуальной, возможности аппаратной части — практически безграничными. По слухам, апгрейд ожидает и систему безопасности — усовершенствованная технология надежно защитит конфиденциальную информацию от третьих лиц. Останется это привычный сканер отпечатков пальцев или будет разработана технология распознавания лиц — пока неизвестно.

Аналитики пророчат кардинальный редизайн устройства. Судя по чертежам, опубликованным ранее Бенджамином Гескином, iPhone 8 получит прогрессивный 5.8-дюймовый экран. Ожидаемые габариты 143.4×70.77×7.51 мм.