Янукович поселился на бывшей даче маршала Буденного 1 1.09.2017, 19:38

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Журналисты нашли в подмосковной Баковке госдачу, на которой, скорее всего, живет Виктор Янукович.

Журналисты продолжают поиски дома бывшего украинского правителя в России.

Бывший президент Украины Виктор Янукович возможно живет в Московской области в подмосковной Баковке по адресу Одинцово, Парковая аллея, дом 11. Участок принадлежит Федеральному казенному учреждению «Загородный дом приемов «Русичи» МВД, сообщает интернет-издание «Медуза». На этом месте находилась дача маршала Семена Буденного. Поиски дома Януковича в Баковке журналисты начали после того, как народный артист СССР Иосиф Кобзон рассказал о своем соседстве с бывшим украинским лидером.

Этот участок, пишет издание со ссылкой на данные Росреестра, предназначен для размещения иностранных специалистов. На нем расположен трехэтажный кирпичный дом площадью 2076 кв. м и двухэтажное здание для хозяйственных нужд площадью 768 кв. м. Имеется бассейн, сауна, кухня.

От дачи проложена отдельная дорога — Парковая аллея, которая «выходит, минуя поселок, сразу на трассу, ведущую к Минскому шоссе», пишет издание. В 2016 году на перекрестке у госдачи появился светофор и указатель поворота на эту аллею. Рядом с этим участком расположен комплекс «Скит», где, как сообщала в мае 2010 года «Новая газета», может проживать патриарх Кирилл. От дома приемов к комплексу «ведет хорошо протоптанная тропинка», говорится в материале «Медузы».

Издание указывает со ссылкой на данные с сайта госзакупок, что с марта 2014 года изменились число и состав госзакупок, которые оказываются для обслуживания дома приемов. В начале 2014 года вывоз твердых бытовых и откачка сточных вод производилась один раз в месяц. Проведенный в марте 2017 года тендер предполагал до четырех рейсов в месяц. Также издание указывает на начавшуюся закупку услуг трубочистов, санитарной уборки территории, и обследования состояния бассейна, джакузи, чаши водопада и двух чаш купелей.

РБК направил запрос в пресс-службу МВД России об использовании дома приемов.

До лета 2012 года на этой даче жил губернатор Московской области Борис Громов, пишет издание. Бывавший в начале 2010-х годов в это доме собеседник издания, имя которого не приводится, заявил, что локация из интервью с режиссером Оливера Стоуна похожа на гостиную дома приемов «Русичи». Речь идет об интервью, которое Янукович дал в декабре 2014 года.

Местные жители рассказали корреспонденту издания, что ежедневно около 11 часов утра из участка выезжает кортеж из нескольких автомобилей. «Год назад источники «Медузы» рассказывали, что примерно в это время Виктора Януковича можно встретить в фитнес-клубе World Class в Жуковке», — говорится в материале. Один из дачников заявил изданию, что видел в этой местности Януковича «в компании нескольких крепких мужчин».

Забор территории дома приемов «Русичи», далее — забор участка, принадлежащего семье Ваге Енгибаряна

Иван Голунов / «Медуза»

Дача, принадлежащая жене политика Алексея Кудрина

Иван Голунов / «Медуза»

Журналисты обратили внимание на поселок Баковка после того, как 25 августа народный артист СССР и депутат Госдумы Иосиф Кобзон заявил изданию «Дни.ру» о своем доме в Баковке и заявил, что по соседству с ним живет Янукович.

«В Баковке забор к забору со мной — мы это сооружение в шутку называем «Китайская стена» — сегодня живет бывший президент Украины Виктор Янукович. Его туда поселили после переворота на Майдане. Ограду такой высоты вы и представить себе не можете! Эта дача в Баковке контролируется нашими соответствующими органами. Но от кого ты прячешься? Ведь если захотят тебя достать, то достанут где угодно. И бронированные машины не помогут — ты же выходишь из нее, и башка остается. Вот пример — муж Максаковой, убитый в Киеве», — заявил Кобзон.

После этого журналисты украинской компании ТСН съездили и сняли предполагаемый дом Януковича. По их данным, это другой дом в Баковке, по адресу улица Лесная 21а.

27 августа адвокат Виктора Януковича Виталий Сердюк опроверг данные о том, что экс-президент живет в Московской области. Он заявил телеканалу «112 Украина», что Янукович живет в Ростове-на-Дону по адресу ул. Яременко, 81. Этот адрес адвокаты Януковича ранее в киевском суде называли местом официальной регистрации бывшего президента Украины в России.

Зимой 2017 года осведомленный источник РБК из окружения одного из ведущих российских бизнесменов утверждал, что экс-президент Украины живет в элитном коттеджном поселке на северо-западе Москвы со своей гражданской женой Любовью Полежай. По его словам, Янукович купил дом на территории расположенного в охраняемой природной зоне поселка Серебряный Бор, рядом с популярным среди москвичей пляжем. Как ранее писал РБК, там же проживает и близкий к семейству Януковичей бизнесмен Сергей Курченко.

В декабре 2016 года телеканал «Дождь» показал сюжет, в котором утверждалось, что Янукович и Полежай живут в Хостинском районе Сочи.

В феврале 2014 года Олег Митволь, бывший тогда председателем центрального совета партии «Альянс зеленых — Народная партия» заявил РБК, что видел Виктора Януковича в доме в поселке Барвиха. Участок для него, говорил тогда Митволь, приобрела «группа украинских граждан», он обошелся в $52 млн.