Названы самые технологично развитые города мира 1.09.2017, 19:49

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Чтобы составить рейтинг, эксперты оценивали топовые города по десяти ключевым критериям.

Исследовательская компания 2thinknow, которая специализируется на современных технологиях, назвала самые технологично развитые города мира.

Чтобы составить рейтинг, эксперты оценивали топовые города по десяти ключевым критериям, связанными с технологиями: количество патентов, выданных на душу населения, количество стартапов и технологический компаний, а также многие другие, сообщает УБР.

1. Сан-Франциско, США

Первое место досталось Сан-Франциско благодаря Кремниевой долине, которая является эпицентром современных технологий, масштабных стартапов и может похвастаться наибольшим количеством программистов и изобретателей. Кроме того, сотни технологических компаний расположили свои штаб-квартиры в Долине.

2. Нью-Йорк, США

Согласно данным, более 7 тысяч технологичных компаний обеспечили более 10 тысяч жителей города рабочими местами только за третий квартал прошлого года. Также, город славится внедрением современных технологий для общественности.

3. Лондон, Англия

Столица Англии заслужила почетное третье место благодаря проекту Crossrail - системе высокоскоростной железной дороги. К 2018 году десять новых железнодорожных линий соединит тридцать существующих станций через новые туннели. Более того, Лондон – один из центров IT-индустрии.

4. Лос-Анджелес, США

Лос-Анджелесская корпорация по экономическому развитию отмечает стремительный рост в технологичном секторе города. Ежегодная прибыль города, благодаря технологиям составляет около 58 млрд долларов.

5. Сеул, Южная Корея

Сеул по праву называется городом будущего. Согласно исследованиям, здесь ежегодно выдается больше всего патентов, чем в любом другом городе мира. Именно здесь родилась LTE - высокоскоростная передача данных, которая совершенствуется с каждым годом.

6. Тайбэй, Тайвань

Тайбэй - это лидер в разработке оборудования. Здесь основались одни из крупнейших компаний, работающих над компьютерной техникой: Asus, MSI, Gigabyte и Acer. Кроме того, в городе насчитывается огромное количество венчурных фондов.

7. Бостон, США

Огромное количество специалистов в области технологий выпускают топовые университеты: Массачусетский технологический институт, Гарвард, Университет Тафтса и Северо-Восточный университет. Множество венчурных фондов ежегодно спонсируют сотни стартапов и компаний по разработке роботов.

8. Сингапур

Сингапур славится огромным количеством программистов среди населения, которых поддерживают венчурные фонды. Кроме того, город оснащен множеством передовых технологий, призванным улучшить жизнь горожан. На сегодняшний день Сингапур совместно с Массачусетским технологическим институтом работают над новой системой публичного транспорта.

9. Торонто, Канада

Крупнейший город в Канаде является домом для 30% Канадских ІТ – компаний. Более того, город приглашает заграничных специалистов, которым предлагает практически лучшие условия для реализации потенциала. Ежегодный доход от работы ІТ – компаний составляет 52 млрд долларов.

10. Чикаго, США

Согласно исследованиям, Чикаго входит в топ-5 американских городов по количеству рабочих мест в области технологий. Также, город может похвастаться передовыми технологиями, которые внедряют для горожан, и работой над новыми способами транспортировки электроэнергии.