Утопические грезы 3 Гарри Каспаров, «Обозреватель»

1.09.2017, 20:05

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Гарри Каспаров

Фото: Anadolu Agency/Getty Images

Никакого будущего у РФ не будет, пока не будет окончательно признано, что и Ленин, и Сталин - палачи одного ряда.

Прочитав новость о том, как в пермской гимназии вывесили плакат с изображениями известных персонажей российской истории, я был шокирован реакцией пермского отделения "Мемориала", который в своей петиции против этого плаката напоминает, что в этом году отмечается 80-летие "Большого террора", инициированного Сталиным.

Болезнь "шестидесятничества" — хороший Ленин, плохой Сталин — кажется, неизлечима для российской либеральной интеллигенции, которая не может до конца изжить коммунистические иллюзии.

Российская интеллигенция продолжает грезить утопиями о том, что если бы не плохой Сталин, то "красный проект" мог бы получиться. Вспоминая 80-летие сталинского террора, нельзя забывать, что он был производным от ленинского, которому в этом году исполняется 100 лет. Машина большевистского террора как способ государственного управления, была создана Лениным и уже доведена до "совершенства" Сталиным. Сталин оказался самым талантливым учеником Ленина, который, как это нередко бывало в истории, даже превзошел своего учителя.

Никакого будущего у России не будет, пока не будет окончательно признано, что и Ленин, и Сталин — палачи одного ряда. Пока не будет признана преступной организация ВЧК-ОГПУ-НКВД-МГБ-КГБ-ФСБ, которая всегда являлась "карающим мечом партии". Пока коммунистическая идеология не будет приравнена к фашистской. Пока не будут запрещены все организации, которые исповедуют эти идеологии и поднимают на свои знамена совершивших чудовищные преступления вождей.

Необходимо помнить, что количество жертв коммунистической идеологии значительно больше, чем жертв фашистской. И пока не будет выкорчевана эта зараза, у России нет будущего.

P.S. Для тех, кто попробует возразить в стиле "ну Сталин же историческая фигура", предлагаю представить себе аналогичную ситуацию в немецкой школе, где наряду с многими немецкими историческими личностями появился бы портрет Гитлера.

Гарри Каспаров, «Обозреватель»