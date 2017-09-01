Белорусские стартапы теперь могут подать заявки в акселератор Google 1.09.2017, 20:30

Компания Google расширила список стран, представители которых могут попасть в акселератор.

Белорусские стартапы могут подать заявки в Launchpad Accelerator, сообщает БелТА со ссылкой на Google Developers Blog.

Компания Google расширила список стран, представители которых могут попасть в акселератор, включив в него 20 стран. В их числе Беларусь, Украина, Румыния, Россия, Эстония, Египет, Марокко, Панама, Перу, Бангладеш, Пакистан и др. К участию приглашаются стартапы с собственными продуктами, которые ориентированы на развитие на местных рынках.

Программа состоит из несколько этапов. Для отобранных команд организуют обучение в офисе Google в Сан-Франциско. Оно продлится две недели, все расходы возьмет на себя принимающая сторона. После этого команды смогут продолжить взаимодействие с представительством Google в своей стране в рамках шестимесячной программы сотрудничества.

Подать заявки на участие можно на сайте Launchpad Accelerator до 2 октября. Впервые этот акселератор был запущен в 2015 году.