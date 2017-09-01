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Ярославский фермер не дала Путину попить молока

  • 1.09.2017, 20:36
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Президент РФ удивился отказу фермерши.

На встрече с общественностью в Ярославской области президент России Владимир Путин попросил у пришедшей хозяйки фермы угостить его молоком, передает «Интерфакс». Фермерша призналась, что принести продукты ей не дали организаторы встречи.

Анна Козлова, владелица небольшой козьей фермы, рассказала главе российского государства о трудностях, с которыми сталкивается при ведении хозяйства. «Принесли бы, хоть угостили бы молочком», — в конце разговора обратился к ней президент РФ. «Я просила, но мне запретили. Сказали «не можем», — начала оправдываться фермерша.

Президент РФ удивился ее словам и обратился к главе региона Дмитрию Миронову. «Почему это не можем? Да, жалко. Я буду иметь это в виду, Дмитрий Юрьевич», — сказал Путин, после чего поинтересовался, делают ли в хозяйстве Козловой сыр. «Сыр делаем, если кто-то попросит», — сказала она в ответ. «Ну, вот я прошу! А козий сыр, кстати, очень вкусный и полезный», — отреагировал глава российского государства.

После этого Миронов пообещал организовать доставку президенту РФ производимого в области сыра. Президент РФ посоветовал врио губернатора «поработать над логистикой».

В июне во время визита Путина в лагерь «Артек» в Крыму дети рассказали ему об экскурсиях на винзавод «Массандра». После этого президент РФ поинтересовался у директора лагеря, что именно дети делают на винзаводе. «Мы здесь почти все спортсмены. Нам больше нравится вкус киселя, сока, кефира, а мускатный камень вы уж сами там употребляйте», — пошутил Путин.


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