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«Каждый человек рождается свободным»

  • 1.09.2017, 20:55
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Фото: «Радыё Свабода»

В Витебске завершили граффити с Василем Быковым.

Витебский творческий дуэт StreetSkills сделал очередной подарок городу: в течение трех дней художники Глеб Каштанов и Ян Кузьмин рисовали на здании трансформаторной подстанции портрет Василя Быкова. Наконец изображение обрело окончательный вид, передает «Радыё Свабода».

Изображение писателя четко смотрится на красном фоне, тут же появилось и его изречение «Чалавек, як i кожная жывая iстота ад Бога, нараджаецца свабодным».

Художественный объект появился на месте другого граффити витебских художников - портрета американского рэпера Nate Dogg во дворе дома №7 по Московскому проспекту. Прежний рисунок был давним, со временем стал выглядеть непривлекательно, и стену подстанции оштукатурили заново.

Граффити с Быковым - продолжение анонсированного художниками цикла о выдающихся земляках «Ведай нашых», в который вошло, к примеру, очень популярное у витебчан граффити - портрет Марка Шагала.

Напомним, в 2014-м году группа витебских художников из творческого объединения HoodGraff нарисовали портрет Василя Быкова на здании трансформаторной подстанции в Минске. Для ребят эта инициатива закончилась штрафами, а граффити закрасили коммунальщики.


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