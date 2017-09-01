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Колосовские лицеисты провели креативную линейку

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  • 1.09.2017, 21:10
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Лицеисты провели торжественную линейку у стен здания, где когда-то проводились занятия.

Гуманитарный лицей имени Якуба Коласа начинает двадцать шестой учебный год - и пятнадцатый в изгнании.

В 2003 году приказом Министерства образования лицей был ликвидирован и выселен из здания. Однако лицеисты продолжают обучение в изгнании и ежегодно 1 сентября возвращаются на торжественную линейку к стенам, в которых когда-то проводились занятия, а сейчас располагается суд Центрального района Минска.


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