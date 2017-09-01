Фотофакт: как в Минске строят самую глубокую станцию метро 1.09.2017, 21:40

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Фото: «Минск-новости»

Глубина «Юбилейной площади» составляет около 30 метров.

Агентство «Минск-новости» опубликовало фоторепортаж со строительства самой глубокой станции минского метро.

Глубина «Юбилейной площади», которая находится на будущей третьей линии, в низшей точке составляет около 30 метров.

Поскольку совсем близко находятся многоэтажные жилые дома, особое внимание уделяется укреплению стен котлована. Сдача объекта запланирована на второе полугодие 2019 года.