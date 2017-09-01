На время учений «Запад-2017» белорусам запретили ходить в лес 2 1.09.2017, 21:47

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Запрет касается территории Логойского лесхоза и Красно-Швабского лесничества.

Объявления с предостережением появились в соцсетях. Согласно листовке, запрет действует с 14 августа по 25 сентября, пишет kp.by.

Запрет касается проезда и входа в лес, выпаса скота на территории лесничества, заготовки дров, кошения сена, сбора ягод и грибов, сбора металлолома.

- Выполняйте все требования постовых оцепления! Не заходите на территорию лесничества сами и не пускайте туда своих детей! - говорится в объявлении.

Входить в лес во время учений смертельно опасно!

Напомним, масштабные российско-белорусские учения «Запад-2017» пройдут на территории Беларуси с 14 по 20 сентября.

Основная фаза учений затронет Лепельский, Осиповичский, Борисовский, Ружанский и Домановский полигоны. Также военные действия развернутся в районах Лосвидо, Глубокого и Дретуни в Витебской области.