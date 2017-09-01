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Александр Глеб: Люксембуржцы не только сборной Беларуси портят нервы

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  • 1.09.2017, 21:58
Александр Глеб

Лучший белорусский футболист прокомментировал матч Люксембург - Беларусь.

Белорусский полузащитник Александр Глеб поделился мнением о матче квалификации ЧМ-2018 Люксембург – Беларусь (1:0), передает «Трибуна».

«Люксембуржцы переиграли нас во всех смыслах. Я тоже со сборной проигрывал Люксембургу. Это карликовое государство прибавляет. Реально тяжело с ними играть. Они не только сборной Беларуси, но и топовым сборным портят нервы и показывают хороший футбол», – сказал Глеб.


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