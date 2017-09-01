С нового года у всех, кто едет в Украину, будут считывать «биометрику» 1 1.09.2017, 22:06

1,321

Фото: rbc.ua

С 1 января Украина вводит биометрический контроль на границе.

С 1 января 2018 года Украина вводит правила пересечения границы для граждан из стран, которые могут представлять угрозу для Украины, по биометрическим паспортам. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко во время общения с журналистами в ходе рабочей поездки в Харьковскую область, передает его пресс-служба.

Порошенко отметил, что "в ближайшие часы" должно быть обнародовано соответствующее решение СНБО.

Перечень стран, граждане которых будут пересекать границу по новым правилам, утверждается Кабмином.

Сейчас ускоренными темпами создается система фиксации биометрических данных в пунктах пропуска через госграницу. Также будет осуществлено расширение мощностей существующих центров предоставления админуслуг и строительство новых, в первую очередь возле контрольных пунктов въезда-выезда.

По словам украинского президента, процедура будет проходить в три этапа. Первый - человек может подать предварительное уведомление о том, что собирается в Украину и пересечь границу, соответственно - база данных и пограничники будут к этому готовы. Второй - непосредственная фиксация данных на границе, биометрического паспорта, или биометрических данных, и третий - фиксация человека в месте, где он планирует находиться.

"В условиях, когда страна является объектом военной агрессии со стороны РФ, эта практика вполне оправдана", - отметил Порошенко.

По его словам, "это позволит полноценно заработать единой национальной системе биометрической верификации и идентификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства".

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что введение биометрического контроля для иностранцев не будет иметь негативных последствий для граждан стран Евросоюза, а также других иностранцев, которые имеют биометрические паспорта по стандартам IKAO.