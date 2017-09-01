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Киоски «Белсоюзпечати» берут деньги даже за палочки для кофе

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  • 1.09.2017, 22:21
Фото: minsknews.by

Обычно палочки и крышки для кофе реализуются бесплатно.

В киосках «Белсоюзпечати» продаются не только чай и кофе, но и палочки для размешивания напитка, которые в большинстве заведений реализуются бесплатно. Цена «размешивателя деревянного» в «Белсоюзпечати» — 2 копейки, пишет tut.by.

Платные в киосках не только палочки для мешания, но также крышки для бумажных стаканов — 10 копеек.

В «Белсоюзпечати» аргументируют это тем, что в стоимость приобретенного напитка входит только бумажный стаканчик. А если клиент пьет чай или кофе без сахара и не на ходу, он не должен за это переплачивать.


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